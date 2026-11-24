È arrivata anche sul loro tavolo, ieri, la richiesta di archiviazione formulata dal pm Guido Pani dell’inchiesta per omicidio sul caso di Manuela Murgia.

Ma i familiari della sedicenne trovata morta nel 1995 nella gola di Tuvixeddu non si arrendono: «Una notizia che non ci piega e, soprattutto, non ci ferma», scrivono su Instagram il post de L’Unione Sarda.

Un risultato con questa inchiesta l’hanno ottenuto: «Dopo 31 anni non si parla di suicidio, ma di omicidio, la causa suicidaria è stata scartata nell’ipotesi di reato formulata dal pm. I vestiti di Manuela ci hanno restituito tracce importanti e campioni di Dna da confrontare. La verità non è lontana».

La certezza è che quel Dna non di Enrico Astero, ex fidanzato di Manuela e unico indagato nell’inchiesta aperta dalla Procura di Cagliari. Ma questo, secondo i familiari che da anni lottano per ottenere la verità sulla morte della ragazza, non esclude che si tratti di omicidio.

Per questo i fratelli chiedono che si faccia di più per accertare i fatti e propongono, non senza un briciolo di amarezza, un parallelismo con tanti cold case italiani: «Registriamo in tutte le Procure una forte determinazione nel ricercare la verità su casi molto datati ma ancora irrisolti, che le moderne tecniche scientifiche permettono oggi di riaprire e chiarire. Sono moltissimi, e tra i più noti ricordiamo la strage di via D'Amelio, i delitti del Mostro di Firenze, il caso di Chiara Poggi e quello di via Poma. A Cagliari, invece, assistiamo alla resa».

La loro determinazione è intatta: «Non spegneranno la nostra voce, non ci faranno fare un passo indietro. Ogni ostacolo, ogni porta chiusa, non fa altro che alimentare ancora di più la nostra determinazione. Siamo più agguerriti che mai, pronti a dare battaglia in ogni sede necessaria e a continuare a cercare la verità, costi quel che costi. Manuela merita giustizia, e noi non molleremo finché non l'avrà ottenuta».

Ora i familiari della sedicenne hanno trenta giorni di tempo per opporsi alla richiesta di archiviazione, i loro legali avevano già chiesto ulteriori accertamenti medico-legali e approfondimenti sul Dna maschile trovato sugli indumenti di Manuela, tuttora ignoto.

La storia

Manuela scompare il 4 febbraio 1995 a Cagliari, uscendo di casa per un appuntamento. Secondo le ricostruzioni, fu vista per l'ultima volta mentre saliva su un'auto blu. Il giorno dopo il corpo fu trovato nella gola di Tuvixeddu. La morte fu archiviata come caduta accidentale o suicidio, per due volte.

Nel marzo 2025, trent'anni dopo, il fascicolo per omicidio è stato riaperto per la terza volta. Una perizia del medico legale Roberto Demontis sostiene che la ragazza sia stata prima investita da un’auto, poi uccisa e portata nel canyon. Ma quando gli accertamenti sul Dna hanno escluso che il profilo genetico appartenesse ad Astero, la Procura si è trovata in un vicolo cieco. Ha chiesto una proroga delle indagini, non concessa dal gip. E si va, dunque, verso un’altra archiviazione.

(Unioneonline/L)