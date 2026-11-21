Il Como aveva concluso il ciclo di partite prima della sosta con una vittoria per 1-9 a Lens in Champions League e un ko in casa dell’Inter per 2-0. Ora, con lo stesso risultato del Meazza ma a favore, riprende a correre in Serie A e supera il Cagliari. «È stata una buona gara da parte nostra, ma non perfetta: abbiamo concesso quattro contropiedi, di cui tre dove loro potevano fare gol», le parole di Cesc Fàbregas. «Hanno fatto qualcosa di diverso dal solito, ci hanno trovato qualche volta distratti in profondità. La partita è cambiata molto dopo il 30’-35’, da quel momento sino alla fine c’è stata una sola squadra in campo».

La classifica del Como continua a essere di livello, è quarto in attesa del resto della giornata. «Do un valore enorme a questa partita e l’ho detto ai ragazzi, sono molto contento per la forma con cui abbiamo vinto», sottolinea Fàbregas. «Abbiamo trovato tantissime cose, dato più minutaggio a Ricci, Liberali e Lahdo. Dopo la mezz’ora è stata una prestazione solida da parte nostra e questo mi soddisfa».

I gol sono arrivati entrambi sulla destra da un cross di Couto, che ha permesso prima a Ramón e poi a Da Cunha di colpire. «Lucas trova sempre soluzioni e ha fatto un grandissimo secondo tempo», dice Fàbregas sul francese. «La prima parte magari non l’ha giocata allo stesso livello ma è un gioiello bellissimo per noi, un giocatore che sa sempre alzare il livello. E devo rivelare una cosa: volevo farlo riposare oggi».