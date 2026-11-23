Chi sale

Daniel Maldini

Chissà quale piega avrebbe preso Como-Cagliari se avesse segnato almeno una delle due occasioni che si è creato da solo nel primo tempo, oltre a quella confezionata per Mendy. È il grande dilemma e tale resterà. Una certezza almeno c’è, però, ed è quella di aver ritrovato una condizione ottimale dopo un periodo opaco. “Sta bene sia fisicamente che mentalmente”, aveva anticipato l’allenatore Pisacane nella conferenza stampa pre-gara. Si è visto chiaramente sul campo, per buona parte del match al Sinigaglia. Il fantasista milanese era ispiratissimo. Aveva ritmo, aveva i tempi, aveva una giocata alternativa sempre pronta, aveva lo spirito giusto. E dentro aveva il fuoco. Gli è mancato solo il sesto gol stagionale: quale occasione migliore per ritrovarlo lunedì prossimo contro il “suo” Milan?

Chi scende

M’Bala Nzola

Un doppio dribbling al primo pallone toccato e poi via, lungo la corsia di destra, verso l’area del Como. Sembrava voler spaccare il mondo appena entrato in avvio di ripresa al posto di Mendy, si è ridimensionato quasi subito, però, abbassando i giri minuto dopo minuto sino a far perdere le proprie tracce. Statico. Poco reattivo. Impreciso. Isolato. A tratti spaesato. È rimasto così stritolato nella morsa lariana senza offrire mezzo spunto. Eppure, è stato uno dei recuperi più attesi. La sosta gli era servita, infatti, per smaltire un fastidio alla coscia destra, ma il problema contro il Como è sembrato più che altro mentale, l’approccio. Al Sinigaglia si è vista così la brutta copia dell’originale ammirato nella doppia trasferta all’Olimpico contro Roma e Lazio.

Fabiano Gaggini