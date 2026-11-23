A ppena ci illudiamo di vivere in un paese civile, ci ritroviamo nel solito paese penale. Chi dice che il suicidio di De Gennaro ne dimostra la colpevolezza fa torto al buon senso, al buon gusto e al più elementare sentimento di umanità. Lo sfoggio più pacchiano che si può fare è quello di una certezza, soprattutto sulla vittima di un dramma.

Allo stesso modo – ma conta più aderenti, e più blasonati – il partito di chi incolpa della sua morte gli inquirenti che hanno osato indagarlo fa carta straccia di cardini democratici come l’indipendenza e l’autonomia della magistratura.

Ma non bisogna essere malevoli, non bisogna credere per forza che chi deplora i pm di Caltanissetta per aver sospettato di un potente lo faccia per spirito di casta. Forse sono animati da sincera angoscia per la sorte di ogni inquisito. Allora però bisogna darsi da fare: secondo l’ultimo rapporto Antigone in carcere ci si uccide 22 volte più che fuori. E il 38% dei detenuti suicidi dell’anno scorso attendeva il primo giudizio. Persone che si tolgono la vita non solo mentre sono sotto l’occhio della giustizia, come l’ex capo della polizia, ma per le condizioni morali e materiali in cui lo Stato le custodisce. Va così da tanto, non è questione di questo o quel governo, però va sempre peggio. Vogliamo scandalizzarci anche per questi cittadini? O pensiamo che alcuni suicidi sono tollerabili, forse perfino meritati?