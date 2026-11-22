Severa distorsione dell’articolazione, con lesione parziale del legamento collaterale mediale e interessamento del legamento crociato anteriore. È la diagnosi sull’infortunio al ginocchio sinistro riportato da Joseph Liteta mentre era impegnato con lo Zambia, che terrà fuori a lungo il giovane centrocampista del Cagliari. Ieri non era a disposizione contro il Como, dopo essere peraltro rientrato solo in extremis, adesso ha svolto gli esami che hanno evidenziato la gravità del suo problema fisico.

Il Cagliari fa sapere che Liteta si sottoporrà nelle prossime settimane a ulteriori esami e visite specialistiche al fine di definire al meglio l’iter di recupero. Che, però, non potrà essere breve e priverà Fabio Pisacane di un altro elemento in rosa, in un momento decisamente complicato dal punto di vista degli infortuni.

Dopo la sconfitta di ieri a Como, il Cagliari tornerà ad allenarsi mercoledì in vista della partita interna contro il Milan di lunedì 30. Da valutare altri due infortunati, ossia Michel Adopo (fastidio al polpaccio, con Pisacane che dopo la partita aveva proprio citato l’assenza di Liteta) e Paul Mendy (colpo al ginocchio).