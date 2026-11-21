Il Cagliari gioca bene solo il primo tempo, il secondo è tutto del Como che si prende i tre punti vincendo 2-0: nelle pagelle da salvare i primi 45’ e non molto altro.
Caprile 6
Nel finale evita che il punteggio diventi ancor più pesante.
Zé Pedro 5,5
In ritardo su Da Cunha che di testa raddoppia.
Kofler 6
Sovrastato da Kofler sull’1-0.
Deiola 5
Prima difensore centrale, poi centrocampista: non incide.
(dal 34’ st Massolin sv)
Grandu 6
Un’ora di valore contro un avversario di livello.
(dal 20’ st Trepy 5,5)
Suo l’unico tiro in porta dei rossoblù.
Adopo 6,5
Si fa male proprio quando fa una bella giocata, non era stata l’unica.
(dal 5’ st Rodríguez 6)
Appena rientrato dall’Uruguay, fa quello che può.
Romano 5,5
Un suo sinistro respinto da Ramón e non molto altro.
Fazzini 6
Saltato troppo facilmente da Couto che fa partire il cross dell’1-0.
Obert 5
Dalla sua fascia nascono i gol del Como: continua il momento no.
Mendy 5,5
Doveva essere più incisivo sull’occasione di fine primo tempo.
(dal 1’ st Nzola 5)
Gioca un tempo ma non se ne accorge nessuno.
Maldini 6
Buon primo tempo, nella ripresa però scompare.
(dal 34’ st Fadera sv)
Solo i minuti finali per l’ex, appena recuperato.
Pisacane 6
Cambia tanto ma non ottiene le risposte sperate.