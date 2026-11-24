Adesso è ufficiale. Saranno i Negrita le stelle del Capodanno cagliaritano. La rock band salirà sul palco principale, tra piazza Yenne e largo Carlo Felice, alle 22.40 e accompagnerà il pubblico fino al brindisi di mezzanotte. Ad aprire la serata, alle 21.30, sarà Moses, mentre dopo il concerto spazio a Dj Ben, un dj internazionale scelto dall’amministrazione comunale. A condurre sarà Nicola Ignazio Ximenes.

Ad aggiudicarsi il bando per l’organizzazione della festa è stata Vox Day. «Ha inciso sulla scelta della commissione la proposta progettuale complessiva», ha spiegato l’assessora alla Cultura Maria Francesca Chiappe. Il Comune ha partecipato al bando regionale per un contributo di 250mila euro che potrebbe prevedere anche un collegamento con una tv nazionale. Al momento si tratta solo di una eventualità.

Quattro le piazze della festa. A Santa Croce il revival dei Mr Fantasy, in piazza Garibaldi la musica elettronica dei Dancalia, mentre in piazza San Cosimo si esibiranno Patrick Atzori & The Crazy Slivers, seguiti dalla Sardinia Rockabilly Family. «Abbiamo fatto un bilanciamento fra tradizione, contemporaneità e innovazione», spiega Davide Catinari di Vox Day. In tutte le piazze la musica proseguirà fino alle due del mattino.

«Anche quest’anno abbiamo scelto un Capodanno diffuso e aperto a tutte e tutti», ha scandito la vicesindaca Cristina Mancini, presentando un programma che coinvolgerà più piazze e quartieri della città, con proposte pensate per tutte e tutti. Nel solco di iniziative come Estate cagliaritana, con Si muove la città, Carmine 2026 e Cinema all’aperto, la notte di San Silvestro sarà una «occasione di incontro e condivisione, capace di valorizzare Cagliari, attrarre visitatori e favorire la socialità in sicurezza».

Per la vicesindaca, la parola chiave è dunque “sostenibilità”, declinata sotto diversi aspetti. Da un lato la «sostenibilità sociale, con l’obiettivo di garantire a tutte e tutti la possibilità di partecipare a un momento di svago e aggregazione». Dall’altro la “sostenibilità economica”, nella convinzione che non sia opportuno destinare milioni di euro di risorse pubbliche a poche ore di spettacolo e che l’evento, diffuso, possa contribuire ad animare Cagliari e di generare ricadute positive per le attività commerciali e ricettive, offrendo al tempo stesso un'esperienza più ricca e diversificata a residenti e turisti. A queste si aggiunge la “sostenibilità amministrativa”, rappresentata dalla scelta dell’amministrazione comunale di ricorrere a un bando pubblico per individuare la proposta progettuale migliore, “tagliato” per Cagliari. Infine, la “sostenibilità ambientale”, perché il Capodanno cagliaritano non prevede fuochi d’artificio, anche nel rispetto degli animali.

«Il palco principale sarà in piazza Yenne», ha confermato l’assessora Maria Francesca Chiappe. Sul fronte dei costi, l’esponente della Giunta Zedda ha ricordato che «il Capodanno 2027 a Cagliari avrà un budget complessivo di 500 mila euro, finanziato per metà dalla Regione e per metà dal Comune». Inoltre, ha anche sottolineato come l'organizzazione dell'evento sia stata definita nel rispetto della sostenibilità amministrativa ed economica.

«Il nostro obiettivo è fare politica culturale tutti i giorni», ha rimarcato la presidente della Commissione Cultura, Spettacolo e Turismo, Marta Mereu. «Anche il Capodanno cagliaritano ha un programma inclusivo», con un «cartellone che mette insieme artisti e generi differenti, capace di parlare a generazioni diverse e di valorizzare la città».