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3. Sono espressamente vietati commenti, foto e video aventi come contenuto:

a. Offese alle istituzioni o alla religione di qualunque fede. Devono essere evitati commenti in chiave sarcastica, sbeffeggiatoria, sacrilega e denigratoria.

b. Razzismo ed ogni apologia dell’inferiorità o superiorità di una razza, popolo o cultura rispetto alle altre.

c. Incitamento alla violenza e alla commissione di reati.

d. Materiale pornografico e link a siti vietati ai minori di 18 anni

e. Messaggi di propaganda politica, di partito o di fazione. Quindi non sono ammessi messaggi che contengano idee o affermazioni chiaramente riferite ad ideologie politiche.

f. Contenuti contrari a norme imperative all’ordine pubblico e al buon costume.

g. Messaggi commerciali e attività di lucro quali scommesse, concorsi, aste, transazioni economiche.

h. Materiale fotografico, senza il consenso delle persone ritratte

i. Affermazioni su persone non provate e/o non provabili e pertanto inattendibili

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l. Messaggi pubblicitari, promozionali, catene di S. Antonio e segnalazioni di indirizzi di siti Internet, non inerenti ad argomenti trattati

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4. Nel caso vengano riportati brani prelevati da siti ufficiali di informazione, quotidiani, giornali, riviste è obbligatorio citarne la fonte, sempre a patto che non vengano violate le norme sul copyright

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