Le ambizioni non cambiano ma solo per non farsi prendere dalle vertigini. La Torres continua a inseguire quota 40 che significa certezza della permanenza in serie C ma è già a 26 punti che le garantiscono il terzo posto.

La squadra sassarese è la rivelazione del girone B perché nessuno la dava così in alto a inizio stagione, dopo la salvezza ottenuta coi playout nel campionato passato. tanto più dopo l'impressionante sequela di infortuni. Basti dire che i rossoblù sono da cinque giornate senza l'attaccante più prolifico (Di Stefano ha realizzato 6 reti in dieci gare) e da quattro senza il regista Mastinu, il giocatore dal più elevato tasso tecnico.

Ebbene, nonostante un calendario ad alto rischio, la Torres è riuscita a vincere a Perugia e pareggiare contro Pescara e Spezia. Domenica altro match di elevata difficoltà, sul campo della vice capolista Ravenna. La squadra di Greco si prepara ad affrontarla con la serenità e la convinzione di chi è andato oltre le difficoltà e le numerose assenze dimostrando una compattezza che come ha sottolineato nasce "da un gruppo che sta bene non solo in campo ma anche fuori".