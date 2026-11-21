Jacopo Fazzini ci ha provato, soprattutto nel primo tempo, senza però fortuna. È lui a commentare Como-Cagliari nel post partita del Sinigaglia: «Nel primo tempo abbiamo fatto diverse occasioni da gol, non siamo stati bravi e loro hanno concretizzato l’unica che hanno avuto», la sua valutazione.

A Fazzini non è andato giù come è arrivato il 2-0: «Nella ripresa abbiamo preso gol troppo presto, però complessivamente abbiamo fatto una buona gara. Sicuramente con cose da migliorare e da rivedere, in settimana avremo modo col mister e lo staff di farlo».

Fazzini era stato impiegato molto nell’inizio di stagione, poi un po’ meno e adesso sta riprendendo minutaggio. «Mi sento molto bene», chiarisce. «Ho avuto un periodo dove ero un po’ più stanco, avendo giocato poco per un anno. Nelle prime partite ho giocato tanto, poi un po’ meno: so però di dover lavorare e migliorare, ho vissuto la panchina come una possibilità di rimettermi in sesto nella migliore condizione».