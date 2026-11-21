Il Cagliari tiene botta un tempo, poi però il Como fa venire fuori tutta la sua qualità: i lariani vincono 2-0 con due gol quasi in fotocopia, entrambi di testa.

Pisacane va sul 3-5-2, resta fuori Juan Rodríguez tornato solo giovedì sera dall’Uruguay. La prima vera occasione arriva al 14’, Baturina da posizione centrale serve Kaiki che rientra sul destro disorientrando tre avversari, ma quando calcia non trova la mira giusta e la palla si perde sul fondo. Grandu, oggi schierato a destra, al 17’ fa partire un bel cross e Maldini per poco manca l’impatto di testa a centro area. La chance migliore dell’avvio capita al 21’ sui piedi di Maldini, bravissimo a lasciare sul posto Couto e Ramón per involarsi verso l’area: quando si sposta il pallone sul destro per calciare il provvidenziale recupero di Couto lo ostacola e il tiro è fuori di poco.

Il Como trova il vantaggio al primo tiro in porta: Couto va via a Fazzini sulla destra, cross al centro dove Ramón si è spostato in attacco e il suo colpo di testa a sovrastare Kofler vale l’1-0. Terzo gol in dodici giornate per il difensore spagnolo, Cagliari colpito al 24’ dopo un buon momento. Non ci sono risposte immediate dei rossoblù, oggi in maglia bianca, se si eccettua un destro lontano dalla porta di Fazzini al 34’.

È però enorme la palla gol creata al 35’: gran filtrante di Adopo sulla destra per Maldini, il numero 70 arriva fino al limite e serve al centro Mendy, Ramón dopo aver trovato l’1-0 è decisivo anche per sventare l’1-1 anticipando il senegalese, rinviandogli addosso e avendo pure la fortuna che il pallone carambola sul numero 31 del Cagliari ed esce. Al 40’ ancora Maldini, stavolta innescato da Fazzini sulla destra, va in diagonale in caduta e la palla esce non di molto. Anche questa occasione grossa per la squadra di Pisacane, che va così al riposo sotto 1-0.

Ripresa con Nzola al posto di Mendy, i rossoblù provano a cambiare il riferimento centrale dell’attacco dopo aver creato tanto senza però tirare in porta. Subito Adopo, al 47’, riesce a vincere il duello sul fondo con Milla e crossare da destra, palla sul secondo palo e Romano di controbalzo trova l’opposizione di Ramón sul suo sinistro. Su questa azione Adopo si fa male ed è costretto a chiedere il cambio, dentro Rodríguez.

Al secondo tiro in porta dell’intera partita, il Como fa 2-0. È il 56’, sempre Couto avanza a destra con tanto spazio e crossa al centro, la palla sfila e Da Cunha anticipa Zé Pedro per il colpo di testa quasi in fotocopia rispetto all’1-0. Fàbregas poi mette Perrone e Nico Paz, appena rientrati dall’Argentina, per Milla e Liberali. Proprio il numero 10 dei lariani può colpire su punizione dai venti metri al 61’, ma alza troppo il sinistro.

Pisacane alza il numero dei giocatori offensivi al 65’, inserendo Trepy al posto di Grandu. Non ci sono grosse emozioni nella parte centrale della ripresa, con Fàbregas che poi opera un doppio cambio al 73’ con Smolčić e Lahdo per Ricci e Da Cunha. A sinistra sfonda anche Kaiki, al 76’, cross dal fondo dopo aver chiuso un uno-due ma il colpo di testa di Douvikas è lento e favorisce la parata di Caprile. Il primo tiro in porta del Cagliari è al 78’, Trepy da destra si accentra e col mancino chiama all’intervento Butez.

Massolin per Deiola e Fadera per Maldini sono gli ultimi cambi di un Cagliari che nella ripresa non è stato capace di contenere il Como. Un destro del subentrato Lahdo dai venti metri rimbalza davanti a Caprile, bravo a non farsi sorprendere e deviare in angolo. Lo stesso svedese, al 90’, fa una bella giocata e calcia a giro col portiere rossoblù che evita il 3-0. Poi i quattro minuti di recupero e il fischio finale, non prima di una traversa di Douvikas su destro toccato da Caprile, con Kofler che sulla linea spazza.