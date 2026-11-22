«Un episodio grave che avrebbe potuto avere conseguenze anche peggiori». Dopo l'attentato in via Scarlatti a Quartu, il sindacato Adp della Polizia di Stato lancia l'allarme sicurezza.

«Dopo numerosi casi di danneggiamenti di autovetture, furti in abitazione e incendi di autovetture proprio concentrati nel quartiere di Santo Stefano ora i cittadini si sentono minacciati da una delinquenza sempre più agguerrita e indisturbata».

Quanto successo sabato notte «non è un episodio da trascurare, soprattutto perché la potente deflagrazione avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi per i passanti e le abitazioni. Per fortuna non si registrano feriti ma diversi vetri infranti delle abitazioni circostanti. Il panico dei residenti si è oramai diffuso e assolutamente bisogna rispondere con azioni concrete proprio al bisogno di protezione dei cittadini che in questo momento si sentono abbandonati dalle Istituzioni».

Il segretario regionale Adp Alessandro Congiu evidenzia la carenza di organico: «Servono più agenti di polizia», dice, e denuncia anche «la carenza di personale della polizia locale: l'ultimo concorso ha riguardato solo tre posti di istruttore di vigilanza, che non soddisfano certo la richiesta di sicurezza della terza città della Sardegna. Il peso del lavoro ricade sempre più spesso sul personale già super oberato e affannato da tutti i servizi resi al cittadino. L’Adp chiede subito nuovi concorsi per aumentare gli organici».