Alla pari con la capolista Spezia. Al “Vanni Sanna” finisce 1-1 ed entrambe mantengono l’imbattibilità: quella casalinga la Torres, quella assoluta lo Spezia.

Nel primo tempo la squadra di Greco gioca anche meglio dei liguri e va pure in testa a inizio ripresa con l’incornata di Masala, ma lo Spezia pareggia dopo appena 5 minuti con Jimenez.

Qualche cenno di cronaca. Dubbi sulla trattenuta ai danni di Scotto dopo 5 minuti di gara: l’arbitro non concede il rigore neppure dopo le immagini del Fvs. Nella prima frazione la Torres costruisce due occasioni per Scotto (diagonale leggermente largo) e per Corsinelli che di controbalzo sfiora il palo sinistro con palla deviata da un avversario e portiere immobile.

Nella ripresa grande assist di Carboni (migliore in campo) per il colpo di testa di Masala che la spedisce nel vertice lontano. Lo Spezia attacca in massa e pareggia al 52’: Jimenez riceve in area, stoppa pur marcato e la gira in gol. Poi la capolista cerca anche la vittoria e Zaccagno dice due volte no al solito Jimenez.