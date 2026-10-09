A soli undici giorni dall’operazione chirurgica all’ospedale San Francesco di Nuoro, e in netto anticipo sui tempi previsti, Alessandro Deiola è tornato ad allenarsi in gruppo. Lo ha fatto nella seduta di oggi, all’antivigilia di Cagliari-Juventus, e domani si capirà se potrà essere già convocato per il posticipo della sesta giornata di Serie A domenica alle 20.45. Un rientro rapidissimo, visto che inizialmente avrebbe dovuto saltae tutti gli impegni del mese di ottobre.

Deiola aveva sfruttato la maxi sosta di tre settimane per le nazionali per risolvere un fastidio che si portava dietro da diverso tempo: gli esami avevano evidenziato una lesione del menisco laterale del ginocchio sinistro. Così, il 29 settembre, il capitano del Cagliari si era sottoposto a un’operazione di meniscectomia esterna artroscopica selettiva eseguita dal professor Massimiliano Salvi.

Dal campo, in una seduta incentrata sulla tattica, parzialmente in gruppo Kevin Carlos (reduce da una lesione di basso grado al quadricipite della coscia sinistra, aveva saltato l’amichevole di sabato scorso contro il Rayo Vallecano) e anche lui punta la convocazione per Cagliari-Juventus. Domani rifinitura mattutina e alle 12.30 la conferenza stampa di Fabio Pisacane.

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