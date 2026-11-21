Un buon Cagliari nel primo tempo, decisamente no nella ripresa dove il Como ha fatto quasi quello che ha voluto. «La squadra stava funzionando benissimo, poi abbiamo avuto l’infortunio di Mendy che ha preso una botta al ginocchio», la valutazione di Fabio Pisacane sul 2-0 del Sinigaglia. «Volevamo portare avanti la stessa partita del primo tempo ma questo non è successo, poi il 2-0 ci ha messo in ginocchio. Mi soffermerei su quello che abbiamo prodotto per 45’ e non è poco, siamo molto meticolosi nel preparare il piano gara e rispetto al Frosinone si sono visti due partite diverse».

Per i rossoblù appena un tiro in porta in tutta la partita, di Trepy al 78’. «Qualcuno si aspettava che venissimo qui a fare delle barricate, invece abbiamo messo i nostri attaccanti per tre volte davanti alla porta», risponde Pisacane ricordando le palle gol del primo tempo non trasformate. «Naturalmente, se non sei cinico e non concretizzi, poi viene fuori il Como con le sue qualità e diventa più difficile: c’è poco da commentare in questi casi».

Il Cagliari deve fare ancora i conti con gli infortunati, a inizio ripresa è dovuto uscire Adopo che stava facendo molto bene. «Ha preso una botta sulla testa del perone e si è spaventato, mi preoccupa di più Mendy», specifica Pisacane. «Senza Michel abbiamo perso gamba in mezzo al campo e da lì in avanti il Como ha fatto il bello e il cattivo tempo». Ma non condanna né gli attaccanti né chi ha fatto meno bene: «Sono contentissimo dei miei giocatori, non mi sento di dire che sono preoccupato».

Pisacane, in chiusura di conferenza stampa, vuole replicare a chi pensa che ci siano state differenze rispetto alla passata stagione: «Il Cagliari ha fatto una buona partita, ha limitato il Como in diverse zone del campo e si è presentato tre volte davanti alla porta. Non si può fare un paragone con l’anno scorso, abbiamo cambiato quindici giocatori e abbassato ancor di più l’età media».