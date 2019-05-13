Perché queste informazioni

Il presente documento (“Privacy Policy”) intende fornire indicazioni in merito al trattamento di informazioni - relative agli utenti che usufruiscono dei servizi accessibili a partire dall’indirizzo web www.unionesarda.it (“Sito”) - da parte della Società L’Unione Sarda S.p.A. di Cagliari (di seguito anche “US”) e/o da altri soggetti individuati per le finalità di seguito indicate. L’Informativa, in particolare, è resa ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento UE n. 679/2016 (rispettivamente “Codice privacy” e “GDPR”, congiuntamente “Normativa Applicabile”) e riguarda esclusivamente il predetto Sito e i seguenti siti:

• store.unionesarda.it

• 130.unionesarda.it

• www.comunisardi.it

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Titolare del Trattamento

Il Titolare del trattamento – ovverosia la persona giuridica che determina le finalità e i mezzi di trattamento dei dati personali – è L’Unione Sarda S.p.A., con sede legale in Cagliari, Piazzetta L’Unione Sarda 24, tel. 079-601331 e-mail privacy@unionesarda.it.

Base giuridica del trattamento

Ci sono diverse basi giuridiche per le quali effettuiamo il trattamento dei tuoi Dati Personali. Raccoglieremo ed utilizzeremo i tuoi Dati Personali nelle seguenti situazioni:

• qualora l'utilizzo dei medesimi risulti necessario ai fini dell'esecuzione di un contratto o pre-contratto o all'adozione di misure da te richieste prima di sottoscrivere un contratto. I contratti in questione potrebbero includere, ad esempio, le condizioni di partecipazione a un concorso o accordi sottoscritti ai fini dell'erogazione di servizi;

• laddove l'utilizzo dei tuoi dati personali sia nel nostro legittimo interesse. Potremmo ad esempio invocare questo legittimo motivo qualora US utilizzi i tuoi dati personali al fine di: capire e migliorare i prodotti, servizi e/o strategie di marketing; effettuare attività di ricerca; gestire e migliorare i rapporti con te e svolgere attività amministrative; contribuire a individuare le informazioni, i prodotti e i servizi di maggiore interesse per te e inviarti o mostrarti informazioni, offerte e materiale pubblicitario online per i prodotti o servizi in questione; personalizzare la tua esperienza di utente di tali prodotti e servizi; garantire che i prodotti e servizi vengano erogati e utilizzati nel rispetto della legge e dei termini delle condizioni applicabili; e, laddove necessario, proteggere o tutelare i nostri diritti o proprietà o quelli di terzi (anche in sede giudiziaria) o individuare, prevenire o altrimenti affrontare frodi o problemi di sicurezza;

• qualora l'utilizzo dei tuoi dati personali sia a nostro parere necessario al fine di adempiere a un obbligo legale o regolamentare a cui siamo soggetti;

• una volta ottenuto il tuo consenso, ad esempio al fine di raccogliere informazioni a carattere tecnico come i dati ottenuti mediante l'utilizzo di cookie e analoghe tecnologie descritte nella apposita informativa sui cookie. Laddove l'utilizzo dei tuoi dati personali sia basato sul consenso, hai il diritto di revocare tale consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.

Tipi di dati e finalità del trattamento

Di seguito le informazioni che US potrà trattare tramite il Sito, nei limiti delle finalità e delle modalità descritte nella presente Informativa, e che possono essere considerate come dati personali (“Dati Personali”) ai sensi della Normativa Applicabile.

In particolare:

(i) Dati di navigazione

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo Sito acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni Dati Personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a soggetti identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al Sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente. Questi dati vengono utilizzati al solo fine di controllare il corretto funzionamento del Sito.

(ii) Dati forniti volontariamente dall’utente

L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo Sito comportano la successiva acquisizione dell’indirizzo e-mail e degli eventuali altri Dati Personali inseriti nella comunicazione elettronica, nonché dei dati del mittente/utente, necessari per rispondere alle richieste o per erogare il servizio. Specifiche informative, anche sintetiche, verranno rese per particolari servizi.

Modalità di trattamento

Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici o telematici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e verrà eseguito da personale debitamente istruito al rispetto della Normativa Applicabile.

Cookie e altri sistemi di tracciamento

La Società utilizza tecniche informatiche per l’acquisizione diretta di dati personali identificativi dell’utente. Per le tipologie di cookie utilizzate, si prega di prendere visione della c.d. “Cookies policy”.

Destinatari dei dati

I dati personali raccolti sono altresì trattati dal personale di US, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo. Sono destinatari dei dati raccolti a seguito della consultazione del sito soggetti designati da US, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento, quali responsabili del trattamento. Le informazioni potranno, inoltre, essere comunicate ogni qualvolta la comunicazione possa essere necessaria per adempiere a richieste dell'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza. I Dati Personali raccolti non verranno in nessun caso diffusi.

Periodo di conservazione dei dati (criteri di determinazione)

Salvo che per i Dati Personali forniti volontariamente dall’utente e per i quali saranno rese specifiche Informative, le informazioni relative alla navigazione verranno conservate al massimo per tre mesi successivi alla raccolta e successivamente resi anonimi per la finalità statistica delle pagine viste; salvo il caso in cui debbano essere utilizzate per l’accertamento di responsabilità in caso di reati informatici ai danni del Sito: in questo caso, le informazioni verranno tenute a disposizione dell’Autorità per il tempo necessario a garantire a US l’esercizio dei propri diritti di difesa.

Diritti degli interessati

Gli interessati hanno il diritto di ottenere da US, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza va presentata contattando US (L’Unione Sarda S.p.A., Piazzetta L’Unione Sarda 24 – 09122 Cagliari CA email: privacy@unionesarda.it), allegando un documento di identità personale.

US ricorda che, laddove il riscontro alle richieste non possa essere stato considerato soddisfacente, l’utente potrà rivolgersi e proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali (www.garanteprivacy.it) nei modi previsti dalla Normativa Applicabile.

Questa Privacy Policy è aggiornata al 13/05/2019