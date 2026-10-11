Ci sarà il tutto esaurito, almeno nei settori di casa, stasera alle 20.45 per Cagliari-Juventus, la supersfida in posticipo nella sesta giornata di Serie A. Dove i rossoblù cercano di riprendere proseguendo sulla falsariga dello strepitoso avvio di stagione, che ha visto quattro vittorie su cinque per la squadra di Fabio Pisacane, andata alla sosta con un invidiabile quarto posto a -1 dal trio di testa. L’augurio del tecnico è che le tre settimane di maxi sosta non abbiano intaccato l’ottimo momento dei suoi, protagonisti di una delle migliori partenze nella storia della società.

Rispetto allo schieramento visto nelle prime quattro giornate, l’unica novità dovrebbe essere rappresentata da Yerry Mina al posto di Alessandro Deiola. Ma il capitano, a sorpresa, ha recuperato a tempo di record dall’operazione al ginocchio di nemmeno due settimane fa ed è comunque fra i convocati, sarà Pisacane a decidere nel corso del pomeriggio se e quanto minutaggio dargli. Fra le possibili sorprese, occhio a Yanis Massolin che cerca i primi minuti in rossoblù. E Cagliari-Juventus potrebbe essere l’esordio anche per M’Bala Nzola, che ha debuttato in amichevole (con gol) otto giorni fa contro il Rayo Vallecano.

Queste le probabili formazioni di Cagliari-Juventus: calcio d’inizio alle ore 20.45, arbitra Matteo Marcenaro della sezione di Genova. Su unionesarda.it il live del posticipo, su Radiolina la radiocronaca in diretta più pre e post partita.

Cagliari (4-3-2-1): Caprile; Zé Pedro, Mina, Juan Rodríguez, Obert; Romano, Winks, Fazzini; Adopo, Maldini; Mendy. Allenatore Pisacane.

Juventus (3-4-2-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumí; McKennie, Sarr, Douglas Luiz, Cambiaso; Conceição, Nico González; Kolo Muani. Allenatore Spalletti.

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