La Serie A è pronta a ripartire dopo la maxi sosta per le nazionali, che ha fermato il campionato per ben tre settimane. E domenica alle 20.45 c’è un vero e proprio big match: Cagliari-Juventus, al quale i rossoblù si presenteranno dopo aver chiuso il primo blocco di partite al quarto posto con 12 punti, -1 dal gruppo di testa formato da Inter, Lazio e Roma. L’arbitro alla Domus sarà Matteo Marcenaro della sezione di Genova, con assistenti Christian Rossi (La Spezia) e Alessandro Lo Cicero (Brescia), quarto ufficiale Daniele Doveri (Roma 1) e al Var Giacomo Camplone (Lanciano) e assistente Lorenzo Maggioni (Lecco).

Con Marcenaro, finora, il Cagliari non ha mai vinto: i rossoblù sperano di interrompere questa serie negativa con la Juventus. Il bilancio dice due pareggi (1-1 contro il Lecce il 5 maggio 2024 e 0-0 a Verona nell’esordio il 30 novembre 2021) e quattro sconfitte (2-1 a Napoli il 16 dicembre 2023, 4-0 all’Olimpico con la Roma il 5 febbraio 2024, 1-0 a Monza il 16 marzo 2024 e di nuovo coi giallorossi 2-0 il 9 febbraio scorso). Coi bianconeri, invece, un pareggio e due vittorie mentre in questa Serie A l’ultima partita diretta è Lazio-Milan dello scorso 12 settembre.

Queste tutte le designazioni della sesta giornata di Serie A, al via sabato.

Genoa-Fiorentina sabato 10 ottobre ore 15 – Fabio Maresca

Inter-Parma sabato 10 ottobre ore 18 – Kevin Bonacina

Napoli-Frosinone sabato 10 ottobre ore 20.45 – Ermanno Feliciani

Como-Roma domenica 11 ottobre ore 12.30 – Michael Fabbri

Lazio-Monza domenica 11 ottobre ore 15 – Giuseppe Collu

Lecce-Bologna domenica 11 ottobre ore 15 – Luca Pairetto

Sassuolo-Milan domenica 11 ottobre ore 18 – Francesco Fourneau

Cagliari-Juventus domenica 11 ottobre ore 20.45 – Matteo Marcenaro

Atalanta-Venezia lunedì 12 ottobre ore 18.30 – Paride Tremolada

Torino-Udinese lunedì 12 ottobre ore 20.45 – Valerio Crezzini

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