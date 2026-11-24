“ Per contribuire di meno, bisogna contribuire tutti”. Sembra una banalità da ragioniere, invece si è dovuto prendere la briga di ricordarlo Sergio Mattarella in persona, perché nel nostro Paese l’evasione fiscale è ormai un tratto identitario, tramandato con più cura delle ricette regionali.

Se ci rubano l’auto, chiamiamo i carabinieri. Se ci rubano strade e ospedali, invece, spesso ammiriamo l’astuzia di chi ha fatto il buco nella rete. La morale diventa elastica perché speriamo, un giorno, di poterci infilare anche noi in quel varco, e con la profonda convinzione che essere furbi sia un merito invece che una ruberia pubblica da far pagare agli altri. Intanto i servizi peggiorano per tutti e i salariati restano lì, pelati alla fonte, a reggere un sistema in cui meno di un contribuente su cinque paga quasi due terzi dell’Irpef.

Poi arrivano i milionari, che spiegano di evadere per legittima difesa contro lo Stato esoso. Commovente: viene quasi voglia di fare una colletta per aiutarli a sbarcare il lunario. Ma la verità è meno poetica: i governi, di qualsiasi colore, li lasciano in pace perché i voti non si comprano solo con le mance, ma anche chiudendo un occhio. Si sa, nessun ladro voterebbe mai per il questore.