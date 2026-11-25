Lo sport è lo strumento educativo per eccellenza e i giornalisti sportivi l’hanno ribadito con forza ieri, nell’edizione 2026 dei Premi Ussi Sardegna. Ma a volte si impara tanto anche fuori dal campo. Lo sa bene Yael Trepy, attaccante del Cagliari che la lezione più dura l’ha imparata finendo dentro una piscina e poi in coma. Oggi l’attaccante francese del Cagliari ha ritrovato il posto in campo e il sorriso e può dire che «evidentemente non era ancora arrivata la mia ora». Quello che il presidente del Gruppo Sardo della Stampa Sportiva, Paolo Mastino, gli ha consegnato ieri nella sala dell’ex Cis, a Cagliari, è un segno di affetto (quello dei tifosi rossoblù e dell’Isola) e di bentornato in campo.

L’esperienza

«Ho scoperto tante cose forti che avevo dentro. Per esempio che non volevo mollare e che volevo tornare al più presto in campo», racconta il ventenne parigino di Villeneuve-St. Georges. Certe esperienze sono un viaggio dentro se stessi: «Ho scoperto qualcosa di me che non conoscevo, non entro nel dettaglio, ma star lì a pensare eccetera mi ha creato una voglia che non avevo prima». E ha capito quanto contano le persone che ti stanno intorno: «Contano tanto. Basta un messaggio di un compagno, di un amico per cambiarti la giornata. Magari se un po’ giù e stai subito bene. È importante avere persone vicine ed è stato il caso di tutti e ne sono felice». Anche i tifosi si sono avvicinati: «Questo è vero perché non ho tante partite in Serie A ma sento di essere nel loro cuore e questa cosa ci ha avvicinato ancora di più perciò vorrei ringraziarli per il loro supporto». Un premio è andato anche a Luigi Canu, fotografo che ha immortalato i momenti del “ritorno alla vita” di Trepy.

Un dirigente per amico

A Yael è andata bene, i soccorsi sono arrivati in tempo. Purtroppo non fu così per un giocatore rimasto ancor di più nel cuore dei tifosi. «Quando applaudono per ricordarlo al minuto 13 io sento un brivido», dice Alessandro Steri, giovane ma già esperto dirigente rossoblù al quale la famiglia di Davide Astori ha scelto di assegnare il premio a lui intitolato. Una scelta trasversale (sinora era andato a calciatori o allenatori) ma ben motivata e apprezzatissima dal team manager: «Amici non lo siamo stati perché tra professionisti c’è il rispetto dei ruoli, ma avevamo un bel rapporto», dice Steri. «Il mondo del calcio è fatto di persone, noi vediamo i protagonisti in campo ma c’è meno attenzione verso chi, fuori dal campo, rappresenta un punto d’appoggio per i professionisti. Alessandro in questo senso è un punto di riferimento del club», ha detto Bruno Astori.

L’abbraccio

Il premio “Gigi Riva” è così ambito che chi lo riceve fatica a pronunciarne il nome. Come Marco Scorcu, per oltre trent’anni medico del Cagliari, la cui lunga carriera ma anche il tifo per la squadra rossoblù trova un’immagine simbolo nell’abbraccio a Claudio Ranieri dopo la promozione in Serie A di Bari. È Nicola Riva a consegnare un riconoscimento che definire meritato è perfino riduttivo: «Sono contento che questo premio, che è come un pezzo di Sardegna, me lo consegni Nicola», ha detto Scorcu, «perché è un eccellente dirigente sportivo, una persona seria e incarna benissimo i principi di lealtà, di correttezza e di rettitudine sportiva del padre».

Il calcio

Cagliari a parte, diversi i premi legati al calcio, compreso quello per Bernardo Mereu (ex direttore del settore giovanile rossoblù). Riconoscimento doveroso per il Monastir che sta facendo benissimo in serie D, con il patron Romi Fuke e l’allenatore Marcello Angheleddu, tra gli altri, sul palco. Ma anche a Filippo Fele, oggi pediatra, che quando era calciatore dilettante a Oliena era idolo d'infanzia - pensa te! - di Gianfranco Zola.

Carlo Alberto Melis