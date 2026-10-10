Il rischio è perdere altri esemplari di un patrimonio verde che negli anni ha già pagato un prezzo pesante al punteruolo rosso. A Oristano le condizioni delle palme di viale Repubblica finiscono al centro di un’interpellanza urgente, primo firmatario Giuseppe Obinu insieme ad altri sette consiglieri, che chiedono al Comune di fare chiarezza sulle cure e sulle strategie di salvaguardia.

Le Phoenix sono «un elemento caratteristico del paesaggio urbano di Oristano e della memoria dei suoi luoghi». Eppure, dopo gli anni più difficili dell’infestazione, le chiome secche e i segni di deperimento osservati in viale Repubblica destano nuove preoccupazioni. I consiglieri ricordano anche piazza Tre Palme, «oggi ridotta a un solo esemplare».

Tra le domande rivolte al sindaco e all’assessore competente, quando sia stato effettuato l’ultimo trattamento fitosanitario e «con quale periodicità siano stati eseguiti gli interventi». Obinu chiede inoltre «per quale motivo palme che hanno superato gli anni più difficili dell’infestazione da punteruolo rosso si trovano oggi in queste condizioni».

Nel mirino anche l’attività del Comune e di Oristano Servizi: i consiglieri vogliono conoscere il numero dei trattamenti eseguiti negli ultimi cinque anni e sapere «se corrisponda al vero che sia stata assunta una scelta volta a ridurre o interrompere i trattamenti sulle Phoenix», in vista di una loro progressiva sostituzione con altre specie.

La richiesta è di individuare le cause del deperimento, salvare gli alberi recuperabili e definire «impegni, risorse e tempi» per evitare nuove perdite. Chiesta una risposta urgente, scritta e in aula.

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