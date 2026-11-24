Alle 8.50 di ieri mattina l'aereo proveniente da Milano è atterrato all'aeroporto di Alghero. Per il consigliere comunale Tore Cadeddu e il fratello Davide di Montresta, è stato il momento che aspettavano da giorni: il ritorno in Sardegna dopo quasi una settimana di disagi vissuti nella Repubblica Dominicana, a causa dei ripetuti rinvii del volo di rientro.

L'odissea si era conclusa domenica con l'imbarco per l'Italia, ma una volta arrivati ​​a Linate, non hanno trovato i collegamenti per l'isola e costretti a trascorrere la notte a Milano. «Davide è già tornato al lavoro ieri pomeriggio, mentre io riprenderò oggi», racconta Tore Cadeddu.

A distanza di poche ore dal rientro, prevale la gioia per il ritorno a casa, ma resta l'amarezza per l'accaduto.

«Di Punta Cana ci rimangono dei bei ricordi e sarebbe un peccato rovinarli per come è terminata la vacanza. Del rientro, invece, ci resta soprattutto l'amarezza per la gestione di quei giorni. Sull'ospitalità non abbiamo nulla da dire: eravamo in un resort a cinque stelle, ci hanno trattato benissimo e non ci è mancato nulla. Quello che pesava era l'incertezza, il non sapere quando saremmo riusciti a tornare a casa».

A rendere più difficile la permanenza forzata non sono stati soltanto i rinvii, ma anche la mancanza di informazioni certe. «Sono mancate comunicazioni chiare e alle telefonate all'Ambasciata italiana a Santo Domingo non abbiamo mai ricevuto risposta. Questo aumentava il senso di smarrimento e frustrazione».

Nei giorni trascorsi in attesa del rientro, i due fratelli hanno condiviso l'esperienza con centinaia di altri partecipanti. «Ci ​​siamo trovati accanto a famiglie con bambini piccoli, imprenditori che dovevano tornare alle loro attività e lavoratori costretti a chiamare continuamente per avvisare che non sapevano quando sarebbero rientrati. Ognuno aveva i propri problemi e con il passare del tempo ci sono stati anche momenti di forte tensione». Tra i ricordi positivi resta però la solidarietà. «Una delle cose più belle è stata l'aiuto reciproco – spiega Cadeddu-. Condividevamo le poche informazioni che riuscivamo a recuperare e ci davamo una mano a vicenda».

Ora che tutto è alle spalle, la voglia di viaggiare non è venuta meno. «È stato un incidente di percorso, cose che possono capitare. Adesso ci godiamo la ripresa della normalità. Poi, chissà, magari il prossimo viaggio è più vicino di quanto pensiamo», conclude Tore Cadeddu.