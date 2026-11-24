Un piccolo gommone ritrovato sul lungomare di S’Arena Scoada, ma del proprietario nessuna traccia. La Capitaneria di Porto di Oristano ha pubblicato un avviso per risalire a chi abbia smarrito o comunque abbia diritto a reclamare il tender, rinvenuto lo scorso 22 settembre nella borgata marina di San Vero Milis.

Si tratta di un natante di colore grigio, lungo circa 2 metri e 30 centimetri e largo 1 metro e 20. Il ritrovamento è stato formalizzato con un verbale del 24 settembre, mentre l’avviso ufficiale, firmato dal comandante della Capitaneria di Porto Francesco Maria Ricci, invita gli eventuali proprietari a farsi avanti.

Chi riconoscesse il gommone, anche attraverso le fotografie diffuse dall’autorità marittima, dovrà presentarsi negli uffici della Capitaneria di Porto di Oristano con la documentazione necessaria a dimostrarne la proprietà o altri diritti sul mezzo.

C’è però una scadenza. Trascorsi sei mesi dalla data dell’avviso, se nessuno avrà reclamato il tender, si procederà alla vendita. Il ricavato, al netto delle spese e del compenso previsto per chi lo ha ritrovato, sarà depositato presso un istituto di credito. Se entro due anni nessuno farà valere i propri diritti, la somma residua sarà destinata alla Cassa nazionale per la previdenza marinara.