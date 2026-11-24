Sensibilizzare, riflettere e trasformare l’attenzione verso la violenza di genere in un gesto concreto di solidarietà.

Con questo obiettivo si terranno due iniziative promosse dalle guide ambientali escursionistiche Manuela Fa e Valeria Mureddu, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Si parte oggi con l’inaugurazione della mostra fotografica “Il rumore del silenzio”, ospitata nei locali dell’associazione Su Lizu e sa Rosa. Attraverso gli scatti realizzati da Manuela Fa, da anni impegnata nella sensibilizzazione sul tema della violenza di genere, la fotografia diventa strumento di denuncia e riflessione.

«Il rumore del silenzio vuole dare voce a ciò che troppo spesso rimane invisibile: il dolore nascosto, le ferite che non si vedono, le parole non pronunciate, le storie di donne che vivono la violenza nel silenzio, nell’indifferenza o nella paura», spiega l’autrice.

Il secondo appuntamento sarà domenica 29 novembre con la “Camminata in Rosso”, percorso simbolico da piazza Spano fino al Santuario di San Costantino.

Il ritrovo è fissato alle 9.30, mentre la partenza è prevista alle 10.30. La partecipazione prevede una quota di 10 euro comprensiva di kit con zaino, panino e acqua. L’intero ricavato sarà devoluto alla Casa per minori Littarru di Oristano.

«La scelta di destinare il ricavato a una realtà che si occupa di bambini e ragazzi - spiegano le organizzatrici-nasce dalla consapevolezza che la violenza non colpisce soltanto le donne che la subiscono direttamente, ma coinvolge e segna anche i figli, le famiglie e le generazioni future».