Al teatro Garau arriva «Atto zero», studio coreografico della danzatrice e coreografa oristanese Letizia Dessì, prodotto da Fuorimargine – Centro di Danza e Arti Performative della Sardegna. Lo spettacolo, in programma il 26 novembre, fa parte della nuova stagione del Teatro Garau, affidato dal Comune alla gestione di Sardegna Teatro. Formatasi all’Accademia Nazionale di Danza di Roma, Dessì ha sviluppato «Atto zero» a partire dalla ricerca per la sua tesi di laurea, intitolata «La danza classica nella formazione dei danzatori contemporanei: fondamento o limite?».

Il lavoro è stato approfondito durante un periodo di residenza all’EXMA di Cagliari e verrà presentato in una prima versione della durata di circa venti minuti. «Atto zero» nasce dall’ideazione di un esercizio: riscrivere alcune variazioni note del repertorio della danza classica e restituirle in relazione alle possibilità del corpo che le attraversa. Le variazioni del balletto diventano partiture verbali, immagini, metafore e descrizioni minuziose. Tra consegna e risposta, l’esercizio si apre così a una possibile drammaturgia.

A interpretare il lavoro è Laura Mello Rella, su musiche di Ben Klock, con la consulenza musicale di Simon Balestrazzi. Dessì si avvicina alla danza attraverso la Scuola Arabesque di Oristano, fondata e diretta dalla cugina Marianna Serra. A sedici anni lascia la Sardegna per proseguire gli studi all’Opus Ballet di Firenze; si forma poi in coreografia all’Accademia Nazionale di Danza di Roma, dove si laurea nell’aprile 2025. Approfondisce la propria ricerca alla Oslo National Academy of the Arts e lavora come interprete con Gruppo E-Motion, Virgilio Sieni e diverse realtà della scena sarda. L’incontro con Raffaella Giordano, nell’ambito di un progetto sostenuto da Sosta Palmizi, segna una tappa importante nel suo percorso di ricerca autoriale.