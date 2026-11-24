Cabras si anima anche a fine novembre. E non grazie ai turisti ma a tantissimi atleti sardi e non solo. Il paese lagunare domenica ospiterà la prima edizione della "Sinis Run – In movimento per la vita", manifestazione podistica organizzata dal Comitato Provinciale Endas di Oristano e finanziata dalla Regione. Nella grande piazza Stagno, dove si svolgerà la partenza e l’arrivo dell’evento, sono attesi circa cinquecento partecipanti provenienti da tutta l'Isola e da cinque regioni italiane: Lazio, Umbria, Piemonte, Abruzzo e Liguria. Il ritrovo è previsto per le 8, la partenza alle 9 da piazza stagno.

Il programma prevede tre modalità di partecipazione. Ci sarà la 10 chilometri competitiva, un'altra non competitiva sullo stesso percorso e una camminata ludico-motoria di 5 chilometri a passo libero, senza cronometro né classifica, pensata per le famiglie e per chi non ha mai gareggiato. «Sono particolarmente soddisfatto che Cabras si confermi pronta ad accogliere manifestazioni sportive di rilievo, capaci di richiamare partecipanti e appassionati anche da fuori Sardegna - spiega l'assessore allo Sport, Carlo Trincas - Eventi di questo tipo rappresentano un’opportunità importante per il territorio, soprattutto quando si collocano in periodi dell’anno meno interessati dai flussi turistici, contribuendo ad ampliare la stagione e a generare nuove presenze». Gli atleti partiranno dall’abitato di Cabras, attraverseranno la zona artigianale, fino alla provinciale verso Torre Grande, entreranno nella pineta di Torregrande per poi rientrare in piazza Stagno. Lungo il tracciato sono previste ventisei postazioni presidiate da volontari.

«Abbiamo lavorato insieme agli organizzatori per individuare un percorso che rispondesse alle esigenze delle tre prove, ma che fosse anche capace di valorizzare il paesaggio e i luoghi attraversati. Sono soddisfatto della soluzione individuata, che permette di collegare Cabras e Torre Grande e di concludere la gara in un tratto di particolare bellezza, dalla SP1 fino al Museo Civico, una vetrina importante per il nostro paese», dichiara Enrico Giordano, assessore alla Viabilità. A partire dalle dieci del mattino Piazza Stagno diventerà un villaggio aperto a tutti dove si potrà mangiare e divertirsi. Saranno presenti anche i banchetti di Ail, Airc e della Fondazione Il Sogno di Giulia. «Una manifestazione che porta cinquecento persone in una piazza ha una responsabilità, quella di usare quell’attenzione per qualcosa che conta. Muoversi è la prima forma di prevenzione che esista: non serve essere atleti, serve uscire di casa.

La camminata di cinque chilometri è lì esattamente per dire questo a chi non corre», dichiara Roberto Putzu, presidente del Comitato Provinciale Endas. Intanto ancora non è decollato il collegamento pedonale e ciclabile tra Cabras e Torregrande: tratto molto pericoloso e percorso da tanti ragazzi sia a piedi che in bici. Anni fa il Comune aveva perso i soldi finanziati dalla Regione perché una norma dello stesso ente regionale non permetteva la realizzazione per la troppa vicinanza della palude. Il sindaco Andrea Abis però fa intendere che a breve arriverà qualcosa di buono: «Ci stiamo lavorando».