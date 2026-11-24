Prosegue l’animazione nel territorio per rafforzare il Distretto Rurale Terramare, a regia Gal. Il prossimo incontro domani a Seneghe, presso lo European Youth Center, alle 19 l’incontro con i consulenti del distretto rivolto alle aziende agricole e agroalimentari.

Saranno illustrate le nuove opportunità per rafforzare il sistema produttivo ed economico dove spiccano le attività agricole e quelle locali, tra cui artigianato e piccola impresa di beni e servizi specifici, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali.

Gli incontri aprono agli imprenditori privati che intendono aderire alla visione e alle esigenze di sviluppo territoriale, con l’obiettivo di rafforzare la qualità della vita e contrastare lo spopolamento.

I termini per aderire al piano di sviluppo del distretto sono ancora aperti. Per ulteriori informazioni il sitoweb www.galterrasdeolia.it , la mail dr.terramare@gmail.com