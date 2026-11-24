Giovedì 26 novembre, a Siapiccia, in occasione della “Giornata Internazionale contro la violenza sulle Donne”, si terrà l’incontro “Libera di Scegliere”, con sottotitolo “La violenza non lascia sempre lividi: a volte toglie possibilità, indipendenza e libertà di scegliere”.

A partire dalle 18, negli spazi del Centro Sociale del paese, un incontro organizzato dall’Associazione “Siapiccia Laboriosa” in collaborazione con il Comune. Il programma prevede, in apertura, i saluti del sindaco di Siapiccia, Raimondo Deidda. A seguire gli interventi della dottoressa Cinzia Flore, psicologa del Comune e della dottoressa Rita Erdas, giornalista e studiosa di storia. Al termine, l’associazione “Siapiccia Laboriosa” offrirà l’aperitivo ai partecipanti e un piccolo dono alle donne presenti.