A Simala stanno per partire i lavori per il rifacimento completo della strada rurale di “Putzezi”. Il progetto esecutivo relativo all’intervento è stato approvato nel corso dell’ultima riunione della Giunta comunale guidata da Gianmarco Atzei. L’investimento complessivo ammonta a 95mila euro, provenienti da fondi comunali.

«Si tratta di un intervento importante per il nostro territorio – commenta Atzei - che punta a migliorare concretamente la viabilità rurale, garantendo condizioni di maggiore sicurezza e percorribilità a tutti coloro che quotidianamente utilizzano questa strada, in particolare agli operatori agricoli e ai cittadini».

Il via ai lavori nelle prossime settimane. «La manutenzione e il miglioramento della viabilità rurale – conclude il sindaco - rappresentano una priorità per la nostra amministrazione, perché significano sostenere le attività produttive, tutelare il territorio e rispondere alle esigenze della nostra comunità. Con questo intervento superiamo i 450mila euro investiti nel territorio rurale in 4 anni di consiliatura».