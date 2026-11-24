In aula consiliare compaiono già le novità tecnologiche sul servizio streaming, tra queste anche i microfoni. Tradotto meglio: prestissimo le dirette delle sedute del Consiglio Comunale di San Vero Milis torneranno attive. Una buona notizia per chi da sempre segue l'assemblea comodamente da casa.

La novità è stata annunciata ieri, quando la Commissione Comunale Statuto e Regolamenti, nella sua prima riunione, ha approvato il nuovo Regolamento per la disciplina delle videoriprese e lo streaming delle sedute del Consiglio Comunale. Un documento certosino composto da 11 articoli, che ora dovrà essere approvato dell’assemblea consiliare. Il servizio di trasmissione online, attivo da sei anni, era stato sospeso improvvisamente dopo l’ultima diretta Facebook di settembre. Il motivo? L’assenza di un regolamento specifico per il funzionamento. Sulla vicenda interviene il consigliere di opposizione Andrea Atzori, che nelle settimane scorse aveva sollevato la questione. «Pur rimanendo il rammarico per i tre mesi dell’evitabile stop, esprimo soddisfazione per il lavoro svolto dalla Commissione presieduta dall’avvocato e assessora Agnesa Fenu e dai suoi commissari, auspicando che con l’approvazione celere del Consiglio possa tornare al più presto la diretta dei lavori d’aula. Giudichiamo inoltre positivo e doveroso l’investimento tecnologico, indispensabile per migliorare la qualità video e audio del servizio».