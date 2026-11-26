La storia sarda è concentrata sulle grandi torri, il simbolo della nostra Isola. Le piccole capanne, a volte snobbate nel racconto degli intrepidi sardi dell’età del bronzo che resistono agli invasori venuti dal mare, sono invece quelle che oggi raccontano molto di più. Il loro studio è fondamentale per ricostruire l’evoluzione delle civiltà della Sardegna antica, la formazione delle comunità che eressero torri libere e autosufficienti in tutta l’Isola e il passaggio alle epoche successive che vedono la nascita e la crescita delle élite al potere.

La svolta

La storia minima che passa attraverso lo studio delle architetture nuragiche, racconta nuovi scenari. Prima delle capanne circolari c’erano case rettangolari. Avevano basamenti di pietra, coperture probabilmente di legno e frasche, ambienti organizzati per cucinare, lavorare e vivere insieme. A Nuoro, tra i resti del villaggio di Tanca Manna, “queste abitazioni aiutano a ricostruire una fase decisiva della storia sarda: il mondo nel quale prese forma la civiltà dei nuraghi. Una trasformazione che si può seguire attraverso i muri delle case, le sovrapposizioni degli edifici e gli oggetti rimasti sui pavimenti”. È anche questo il significato delle parole dell’archeologo Demis Murgia, che propone di studiare i villaggi con attenzione: accanto ai grandi monumenti, le abitazioni conservano le tracce delle comunità che li costruirono. “Permettono di osservare come cambiarono le attività quotidiane, i rapporti tra le persone e il modo di organizzare lo spazio”.

Il tema è stato al centro del quindicesimo Incontro annuale, organizzato il 23 ottobre a Bologna dall’Istituto italiano di preistoria e protostoria con l’Università. Il confronto abbracciava il periodo dall’età del Rame al Bronzo finale, con la Sardegna come osservatorio privilegiato. Tra gli argomenti del programma, l’evoluzione delle abitazioni, l’uso di terra, legno e sughero e il rapporto tra villaggi e santuari. A Tanca Manna era dedicata una relazione di Florencia Ines Debandi e Maurizio Cattani dell’Università di Bologna, Rossana Conti dell’ateneo di Sassari, e Demis Murgia, archeologo nuorese che ha compiuto gli scavi a Tanca Manna e in molte aree del Nuorese e del Centro Sardegna.

Le tipologie costruttive

Per capire le prime comunità nuragiche bisogna guardare anche più indietro. Le abitazioni rettangolari, talvolta chiuse su un lato da un’abside, appartengono a una tradizione precedente. “Strutture analoghe sono documentate a Biriai, nel territorio di Oliena, nella tarda età del Rame. Questa soluzione costruttiva attraversò, con testimonianze ancora limitate, il Bronzo antico e si ritrova nelle fasi iniziali del Bronzo medio, quando cominciò ad affermarsi il paesaggio nuragico. La nascita dei nuraghi si inserisce dunque in una storia di conoscenze ed esperienze già consolidate”, spiega Demis Murgia.

L'archeologo Demis Murgia davanti all'area di Tanca Manna

A Tanca Manna le case mostrano quanto fosse importante adattarsi al luogo. I grandi massi di granito potevano diventare parte delle pareti; i dislivelli naturali venivano incorporati negli edifici. All’interno, muri divisori, banchine di lastre e piastre per la cottura degli alimenti restituiscono l’immagine di ambienti articolati. Le ceramiche consentono di collocare queste strutture nelle fasi iniziali della media età del Bronzo. È l’associazione fra reperti e architetture a dare consistenza alla ricostruzione cronologica. La pietra conservata dagli scavi rappresenta soltanto una parte delle abitazioni originarie. Il legno, molto più deperibile, è quasi scomparso. Restano però le buche che ospitavano i pali: indizi importanti per ricostruire il sostegno delle coperture e delle pareti lignee. Le case dovevano quindi avere un aspetto diverso dai soli perimetri murari oggi visibili.

Le torri

Anche la torre sfruttava le caratteristiche del terreno. Il nuraghe di Tanca Manna sorge su un basamento terrazzato che incorpora i massi naturali ed è costruito con blocchi di granito locale, senza malta, stabilizzati anche mediante piccole pietre inserite negli interstizi. Intorno, le abitazioni e i materiali rinvenuti — ceramiche, macine, macinelli e schegge di ossidiana — permettono di avvicinarsi alla vita della comunità.

Le ricerche suggeriscono una successione tra una struttura monumentale più antica, avvicinabile ai protonuraghi, e il nuraghe monotorre. Nel villaggio, le capanne circolari si sovrappongono a quelle rettangolari. Tanca Manna offre così una sequenza utile per comprendere il cambiamento delle forme abitative e monumentali. Questa sequenza documentata in un sito, tuttavia, non va trasformata in un calendario identico per tutta l’Isola.

I cambiamenti

Nelle fasi successive dell’età del Bronzo il quadro si fa più articolato. Crescono diversi villaggi, alcuni nuraghi vengono trasformati in complessi a più torri e sono documentati anche abitati autonomi, lontani da una torre. Acquistano rilievo i luoghi di culto, con pozzi, fonti e templi, mentre si intensificano i contatti mediterranei. Cambiano le dimensioni degli insediamenti e le relazioni fra comunità e territorio. Tra Bronzo finale ed età del Ferro, in alcuni villaggi le abitazioni assumono inoltre una forma più complessa: più vani vengono aggregati in nuclei, spesso attorno a una corte. Alla casa composta da un solo ambiente si affiancano soluzioni che distinguono maggiormente gli spazi e le funzioni domestiche.

È su questa lunga trasformazione che insiste la lettura di Murgia: “La definizione di “nuragici” comprende generazioni e comunità culturalmente diverse. I primi costruttori delle torri e le società che in seguito investirono nei santuari non possono essere considerati una realtà immobile”. Nella sua interpretazione, “il controllo degli scambi e delle vie di comunicazione contribuì a modificare gli equilibri del potere. I nuraghi poterono conservare un valore simbolico legato agli antenati anche quando la società era cambiata”.

Per ricostruire questi passaggi, il villaggio diventa un documento essenziale. Una parete inglobata in una casa successiva, un focolare spostato, una capanna rettangolare sostituita da una circolare raccontano le scelte di chi abitava quei luoghi. A Tanca Manna, osserva Murgia, “è proprio questa storia delle abitazioni a rendere più leggibile l’evoluzione delle comunità sarde”.