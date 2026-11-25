S tati Uniti, Russia e Cina, ovvero Trump, Putin e Xi Jinping. A vederli uno a fianco all’altro a Shenzhen, la Silicon Valley cinese, una delle metropoli più futuristiche e tecnologiche del mondo, avevano l’aspetto di severi giudici di un tribunale supremo. Nessuna legge sopra di loro alla quale riferirsi e dare esecuzione. Soltanto l’arbitrio che gli viene dalla forza. «Incontro fra i tre grandi della Terra», hanno titolato i giornali. No, non sono grandi, sono solo potenti. Perciò pericolosi. La grandezza è ben altro e per imporsi non ha bisogno della forza. Sono grandi coloro che operano per dare un futuro migliore all’umanità. Non ne hanno mai fatto parte né dittatori né autocrati; e nemmeno capi di stato stravaganti e egocentrici. Tali sono i tre di Shenzhen. Visti da lontano sono come la murena, il polpo e l’aragosta in un acquario: costretti a convivere, si temono, si tengono a bada a vicenda; sanno che chi rompe l’equilibrio annienta non solo gli altri ma anche sé stesso. Meglio accordarsi e in virtù della loro potenza distribuirsi ricchezze e territori instaurando un clima misto di pace e guerre, che in qualche modo loro stessi alimentano. Ognuno di loro ha come obiettivo il primato del proprio Paese e quello personale. Il resto del mondo li subisce. Europa compresa, quella targata Ue dove primeggiano i sette nani green e la governante tedesca Biancaneve.