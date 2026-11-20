Il 19 novembre è arrivato. Dopo rinvii, meme e tredici lunghi anni di attesa, Gta 6 è finalmente disponibile per i migliaia di appassionati che avevano preordinato il videogioco più atteso di sempre. Sui social non si parla d’altro e chiunque ormai si improvvisa streamer su internet. Piaccia o non piaccia, l’uscita dell’ultimo capitolo di Rockstar è stato un evento mondiale, tra anteprime su Netflix, leak, curiosità e il caso delle richieste di ferie. In Italia ci sarebbe stato un boom: addirittura le richieste da parte dei dipendenti sarebbero aumentae di oltre il 91% rispetto allo scorso anno. Non è detto però che siano arrivate tutte per avere il tempo di giocare alla Play Station o l’Xbox, ma la coincidenza non sembra un caso. Negli Stati Uniti, invece, diverse aziende avevano annunciato addirittura una settimana di chiusura.

Il 19 novembre tutto il mondo sembra essersi fermato. Il giorno prima in molti avevano addirittura organizzato un ultimo giro su Gta 5, il videogame che per tredici anni – grazie alla possibilità di giocare online – ha accompagnato e cresciuto ragazzi in ogni Paese. Poi sono partiti i countdown per la mezzanotte, in attesa di poter finalmente immergersi a Vice City e Leonida, le versioni fittizie di Rockstar di Miami e della Florida.

In tanti (forse troppi) hanno cavalcato l’onda e l’hype in vista dell’uscita: brand, università, squadre di calcio e perfino qualche partito politico. In Sardegna è stato lanciato “Casteddu”, videogioco in stile Gta ambientato (per ora) al Poetto ma che ha in programma di espandersi in tutta la città. E nel resto del mondo non sono mancati gli eventi e le campagne marketing senza precedenti. Basti pensare ai Miami Heat in Nba che solo per la gara del 19 novembre (vinta 137-130 sui Milwaukee Bucks) sono diventati i Vice City proprio in omaggio all’uscita di Gta 6, con tanto di canottiere speciali e parquet dedicato. A Londra, invece, il Selfridges – storico grande magazzino del lusso a Oxford Street – ha dedicato un’area speciale solamente a Gta 6, con tanto di esposizione della mitica Cheetah, una delle auto sportive più desiderate e utilizzate nei capitoli precedenti del videogame. Non potevano mancare poi magliette, felpe e ogni tipo di gadget. Inevitabile la lunga fila di appassionati, fino a fuori l’edifico, solo per poter entrare nell’area dedicata. E poi New York, tappezzata ovunque di cartelloni, murales e manifesti, fino agli schermi di Times Square che hanno illuminato uno dei luoghi più visti e fotografati dai turisti negli Usa.

Ma alla fine, il videogioco com’è? Lecito chiederselo. Non sono mancate le polemiche e le critiche, ma è inevitabile quando si parla di casi mediatici così eclatanti. Tra chi non ha ancora mandato giù l’assenza del disco fisico (si può solo scaricare con un codice download o acquistandolo dallo store PlayStation o Xbox), chi critica il blocco ai 30 fps (30 fotogrammi al secondo) per un gioco così innovativo e chi non apprezza i personaggi proposti da Rockstar. Ci sarà tempo per affezionarsi. Nel frattempo, chi l’ha già provato assicura: è valsa la pena aspettare.