Tanta attività di ricerca, con il rigore che l’approccio storico richiede, e una didattica diffusa a livello regionale per fare conoscere ai giovanissimi sardi i grandi personaggi dell’Isola. L’Istasac, ovvero l’Istituto per la storia dell’antifascismo e dell’età contemporanea nella Sardegna centrale, rappresenta una realtà consolidata, ben radicata a Nuoro dove nasce nel 2011. Oggi, con la presidenza di Marina Moncelsi e la direzione di Giuseppe Puligheddu, propone un’ampia offerta formativa per le scuole sarde di ogni ordine e grado, come riporta una circolare dell’Ufficio scolastico regionale per l’anno 2026-27. Per alunni e docenti Istasac mette a disposizione tanto materiale didattico in modo gratuito, come pure la disponibilità a incontri e confronti diretti in classe.

In occasione del centenario dall’assegnazione del premio Nobel, c’è il libro curato da Dino Manca, già presidente di Istasac e componente del comitato scientifico, dedicato alla figura e all’opera di Grazia Deledda: si può scaricare direttamente dal sito internet dell’Istituto. Schede didattiche e altro materiale aiutano a far conoscere i protagonisti della storia politica e civile della Sardegna come Giorgio Asproni, il deputato originario di Bitti protagonista del Risorgimento, di cui ricorrono i 150 anni dalla morte. Gli insegnanti possono attingere perciò al grande lavoro dell’Istituto per approfondimenti da proporre ai loro allievi. Non mancano i padri costituenti originari della Sardegna e il loro contributo alla costruzione dell’Italia repubblicana: da Emilio Lussu a Salvatore Mannironi, da Francesco Murgia a Pietro Mastino, da Gesumino Mastino a Lina Merlin che sarda non è ma viene confinata nell’Isola. E poi studi e documenti sui partigiani sardi, sugli internati militari nati nell’Isola e le testimonianze dirette dei reduci dai campi di concentramento e di sterminio nazisti. Non solo: ci sono anche i materiali dedicati a Sa die de sa Sardigna e a figure di grande spessore come Mariangela Maccioni, intellettuale nuorese antifascista. Senza dimenticare Luigi Oggiano e Gonario Pinna che si occupano delle prime bozze dello statuto sardo. In occasione degli 80 anni della Repubblica, Istasac propone il docufilm dedicato a Mannironi, curato da Puligheddu che ora pubblica il libro con la casa editrice Ilisso. L’Istituto valorizza anche il lavoro dei giovani laureati, come succede con la tesi di Rossana Pala (titolo “Delitto e castigo nella Barbagia tra l’800 e il 900. Profili di criminalità al femminile”), che viene presentata alla biblioteca Satta di Nuoro il 26 novembre.

Istasac, la presentazione a Nuoro del docu-film su Salvatore Mannironi

«Proponiamo strumenti didattici per le scuole su capitoli di storia molto importanti, da Grazia Deledda di cui, per esempio, in occasione dei 150 anni dalla nascita abbiamo organizzato un evento nazionale mettendo in collegamento tutte le scuole d’Italia, partendo da Nuoro», spiega il direttore dell’Istituto, Giuseppe Puligheddu, evocando le iniziative del 2021. E aggiunge: «Quest’anno per i cent’anni dell’assegnazione del Nobel proponiamo il libro più importante su Grazia Deledda scritto da Dino Manca. Tutti i docenti possono scaricarlo in modo gratuito e proporlo ai loro studenti. Sui partigiani nuoresi abbiamo prodotto schede didattiche e un film che racconta Piero Borrotzu e Antonio Mereu. L’opera dell’istituto storico è questa: studiare da un lato, recuperare e tenere viva la memoria proponendola in forma didattica nelle scuole di tutta la Sardegna dall’altro».

Istasac, Giuseppe Puligheddu presenta il docu-film su Salvatore Mannironi

Istasac fa parte della rete nazionale “Ferruccio Parri”, nata dopo la seconda guerra mondiale. Parri, uno dei capi della Resistenza e primo presidente del Governo di unità nazionale al termine del conflitto, per non dimenticare quella tragedia e il sacrificio di tanti giovani, promuove la nascita di istituti storici con l’impegno di documentare e tenere un archivio e vuole che il materiale raccolto approdi nelle aule scolastiche in modo che gli studenti conoscano gli eventi fino all’esito terribile della guerra. Nel 1949 nasce perciò l’Istituto nazionale per la Liberazione che poi prenderà il nome del capo partigiano e presidente del Consiglio. Parri vuole che questa iniziativa sia riconosciuta con una legge che negli anni Sessanta dà all’Istituto il supporto, anche finanziario, dello Stato e assegna docenti di ruolo per portare avanti l’attività didattica nelle scuole. Quella eredità prosegue ancora e le iniziative messe in campo da Istasac in Sardegna ne sono una efficace testimonianza.