Un giorno luce in 49 anni. Cioè: quasi mezzo secolo per raggiungere un traguardo che la luce del sole, toccando una velocità di 300mila chilometri al secondo, taglia dopo sole 24 ore. Utilizzando le misurazioni umane, si parla di circa 26 miliardi di chilometri.

Il clamoroso viaggio della sonda Voyager1, lanciata dalla Nasa nel 1977 e arrivata ora nello spazio interstellare, dunque ben oltre i confini del sistema solare e incredibilmente più avanti del suo obiettivo iniziale (sorvolare Giove e Saturno), da mercoledì 18 novembre 2026 sta entusiasmando astronomi, astrofisici e qualunque appassionato del genere. Da quando cioè la sonda ha inviato un nuovo messaggio sulla Terra rendendo nota la propria posizione nonostante la distanza siderale e il lungo tempo (24 ore) che le onde impiegano ad arrivare sul nostro pianeta da quel luogo sperduto nel nulla del cosmo.

Un successo

Un enorme successo dell’ingegno umano, capace di ideare, progettare e portare a compimento un’impresa sulla quale pochi credevano: superare gli otto pianeti del nostro piccolo condominio solare (all’epoca erano nove, poi Plutone è stato declassato) e vagare senza meta nell’infinito nella speranza che qualcuno, qualche intelligenza aliena superiore alla nostra, possa intercettare quella “macchina” ormai quasi antidiluviana, studiarla, decrittarla e scoprire che, nella parte esterna della galassia chiamata Via Lattea, esiste una civiltà avanzata il tanto sufficiente a spedire un oggetto metallico in avanscoperta nello spazio. E così, magari, spingerla a passare da queste parti.

Il grande viaggio della Voyager

Limiti invalicabili

Ora, a parte le conseguenti ipotizzabili reazioni (qualcuno ottimista su una reale venuta degli extraterrestri, qualcun altro no; qualcuno convinto che questi “forestieri” saranno pacifici, altri sicuri del contrario; alcuni sicuri che in realtà queste entità misteriose siano già tra noi e ci osservino in silenzio), probabilmente è possibile fare una riflessione partendo dal dato iniziale: un manufatto umano, creato dalle migliori menti dell’epoca, ha impiegato 49 anni per compiere questo tragitto a una velocità di circa 61mila chilometri orari.

La navicella Voyager, il sistema solare e i confini dell'eliosfera

Numeri che rendono chiaro, a nostro parere, ciò che potrà accadere nell’immediato futuro: nulla. Basta l’esempio più banale: se si considera che la stella più vicina alla nostra si chiama Proxima Centauri ed è distante più o meno 4,24 anni luce, si scopre che a Voyager1 per arrivare lì serviranno circa 74mila anni senza alcuna certezza di incontrare qualcosa o qualcuno sul proprio cammino innanzitutto perché non sta andando in quella direzione ma verso Gliese 445, una stella situata a oltre 17 anni-luce dalla Terra, nella costellazione dell’Orsa Minore; secondariamente perché prima o poi smetterà di funzionare per usura (è già un mezzo miracolo che ancora dia segnali di vita); inoltre il cosmo è così vasto che se anche una ipotetica nave spaziale passasse non così distante da questo oggetto minuscolo dovrebbe avere la capacità o la fortuna di individuarlo prima che si spenga del tutto e diventi quindi una sorta di asteroide metallico avvolto dal buio.

La Voyager nell'infinità del cosmo

Il nostro futuro

Sorvolando sull’ipotesi peggiore, cioè che in questo lasso di tempo infinitesimale per l’Universo (nato quasi 14 miliardi di anni fa) ma assai importante per l’Uomo possa accadere qualcosa di definitivo sul terzo pianeta del sistema solare; qualcosa capace di cancellare la forma di vita intelligente (?) in grado di inviare verso l’ignoto quella sonda e, dunque, di eliminare ogni possibilità di sapere se, come e quando in effetti le sue vecchie speranze siano diventate realtà.

Follia? Chissà. Si vive in tempi complicati, per non dire altro, e le guerre proliferano. In una in particolare è coinvolto un Paese dotato di armi atomiche e guidato da un personaggio che, lui sì, dovrebbe essere studiato da qualche forma di vita aliena. Basta premere un bottone e arrivederci a tutti.

Giove e la Terra

Viaggio infinito

Comunque, per tornare all’epico viaggio di questo meraviglioso strumento, non si può far altro che attendere la sua fine. Come la sua gemella Voyager2, lanciata nello stesso anno sei settimane dopo, entro il 2030 non potrà più utilizzare le batterie al plutonio che la tengono operativa alimentando gli strumenti di bordo (si stanno esaurendo): al momento avrebbe in funzione solo il magnetometro e il sistema per le onde al plasma necessario a intercettare il battito elettromagnetico dello spazio interstellare. Partita il 5 settembre 1977, approfittando di un allineamento dei pianeti esterni che si verifica più o meno ogni 175 anni è riuscita a visitare Giove nel 1979 e Saturno nel 1980; nel 1990 ha fotografato la terra da 6 miliardi di chilometri di distanza; nel 2012 è stato il primo veicolo spaziale a oltrepassare l’eliosfera, una “linea di confine” che si trova tra i 18 e i 22 miliardi di chilometri dal Sole, e a entrare nello spazio interstellare.

Voyager 2 è stata lanciata il 20 agosto 1977 e ha seguito una traiettoria differente che l’ha portata a sfiorare Giove e Saturno e passare accanto a Urano (1986, la prima volta assoluta) e Nettuno (1989), oltrepassando il “terminal shock” (la zona in cui il vento solare rallenta) nel 2007 e l’eliopausa nel novembre 2018. Più lenta della sorella gemella, raggiungerà lo stesso traguardo nel 2035.

La navicella Voyager, il sistema solare e i confini dell'eliosfera

La velocità

Oggi la tecnologia ha compiuto passi da gigante e un normale smartphone ha una memoria e una capacità di calcolo enormemente superiori ai computer di bordo delle due sonde. Ma resta un limite invalicabile: la distanza da percorrere e la velocità necessaria a coprirla. Anche se si trovasse il modo di arrivare alla velocità della luce, 300mila chilometri al secondo, certi obiettivi (quali le stelle più vicine) resterebbero lontani, lontanissimi per i tempi dell’uomo.

Forse qualcuno o qualcosa un domani potrà davvero incrociare Voyager 1 e scoprire al suo interno il disco d’oro che contiene saluti in 55 lingue, brani di musica classica e rock, rumori della Terra, forme stilizzate, il Dna. Messaggi lanciati nel vuoto nella speranza che qualcuno possa afferrarli, interpretarli e scoprire che esiste, o è esistita, una civiltà più o meno avanzata in quel piccolo sperduto terzo pianeta di un sistema solare alla periferia di una galassia lontana lontana.