Tesori nuragici come denominatore comune. Che unisce l’Ogliastra alla Barbagia e alla Baronia. È il biglietto da visita, fortemente identitario, che il Distretto culturale del Nuorese ha presentato di recente alla Borsa mediterranea del turismo archeologico nello scenario di Paestum. Artefice e messaggero della proposta Mario Paffi, 56 anni, coordinatore del Dcn, con robusta esperienza nella gestione dei musei e delle prospettive di sviluppo turistico delle zone interne. «La nostra partecipazione alla Bmta – racconta Paffi – ha perseguito l’obiettivo di rendere più riconoscibile l’offerta archeologica e culturale del Nuorese, presentare le esperienze di collaborazione tra i luoghi della cultura e avviare rapporti con il mercato turistico organizzato. L’iniziativa si inserisce nel percorso già sostenuto dal Tavolo dei Musei, dalla Guida Turistica dei Luoghi della Cultura, dal sito internet, dai canali social e dagli altri strumenti di promozione del Distretto, con l’intento di favorire l’inserimento dei territori in itinerari culturali ed esperienziali e contribuire alla distribuzione dei flussi turistici nel corso dell’anno».

Mario Paffi, coordinatore del Distretto culturale nuorese

Tre le offerte illustrate a tredici tour operator di Italia, Regno Unito, Germania, Francia, Spagna e Paesi Bassi, alcuni già conoscitori della Sardegna, altri disposti a proporre l’Isola alla loro clientela. «Il Tour Barbagia, con area di riferimento Nuoro – spiega il coordinatore del Dcn – propone la scoperta dei luoghi archeologici e culturali insieme alle tradizioni, all’identità agro-pastorale e alle produzioni locali. Il Tour Ogliastra, con area di riferimento Villagrande Strisaili, mette in relazione archeologia e paesaggio con le comunità e il tema della longevità. Il Tour Baronia, con area di riferimento Dorgali, integra le visite archeologiche e culturali con esperienze letterarie, artigianali ed enogastronomiche». Non solo antiche vestigia, dunque, ma anche specificità in grado di calamitare flussi turistici importanti.

Un particolare del parco archeologico del bosco Seleni a Lanusei

Tutto è curato nei dettagli. «I programmi – fa sapere Mario Paffi – comprendono sistemazione alberghiera, trasferimenti, servizi di guida e accompagnamento e assistenza organizzativa e logistica. Le visite sono integrate con attività esperienziali, anche manuali e legate alle produzioni tradizionali, attraverso il coinvolgimento degli operatori locali. L’archeologia costituisce così il punto di accesso a una conoscenza più ampia delle comunità e delle loro attività. Le proposte sono state predisposte in italiano e inglese, corredate da materiali grafici e fotografici e da una prima quotazione per il 2027. La struttura modulare consente di adattare durata, servizi e contenuti alle richieste dei buyer. I tre programmi rappresentano una base per il successivo sviluppo di itinerari su misura. Adattati alle esigenze di clientele diverse».

Le specificità emerse durante workshop e incontri con gli operatori hanno suscitato interesse apprezzabile, anche grazie alla tecnologia. «Tra i contenuti illustrati, il Dcn Digital ha offerto un esempio dell’impiego di virtual tour e scansioni tridimensionali per ampliare le modalità di conoscenza e fruizione dei luoghi della cultura. È stata inoltre evidenziata la funzione della documentazione digitale per la conservazione della memoria dei beni, lo studio e la trasmissione delle conoscenze. È stato presentato anche il Museo Tattile Diffuso, dedicato alla realizzazione e alla raccolta di modelli digitali tridimensionali e riproduzioni fisiche di opere significative per la cultura del Nuorese. Il progetto propone strumenti di esplorazione diretta, didattica e ludica, favorendo l’accessibilità e l’inclusione e creando collegamenti tra musei e aree archeologiche. L’evento “Le Parole di Grazia”, realizzato dal 22 al 24 maggio 2026 per il centenario del Nobel a Grazia Deledda, ha documentato la capacità della rete di costruire una programmazione comune. L’iniziativa ha coinvolto 28 luoghi della cultura, con 30 eventi e attività e la partecipazione di 2.150 persone nei luoghi aderenti. Il racconto dell’iniziativa ha permesso di mostrare come un tema condiviso possa collegare luoghi diversi e stimolare la visita del territorio».

La trasferta a Paestum è stata possibile grazie al supporto della Camera di commercio di Nuoro e della Regione. In Campania c’erano soprattutto coloro che nel Nuorese e in Ogliastra la proposta turistica la realizzano sul campo. Grazie al sostegno della Provincia dell’Ogliastra hanno partecipato anche Carmen Delogu per la Fondazione Seui, Alessandra Garau per il Villaggio Santuario di S’Arcu ’e is Forros e il sito di Sa Carcaredda a Villagrande Strisaili, e Francesco Manca per il Parco Archeologico Seleni di Lanusei (tutte realtà associate al Tavolo dei Musei). A Paestum anche la Fondazione Tortolì, con il complesso di S’Ortali ’e su Monti. «La presenza di questi operatori turistico-culturali – rimarca il coordinatore del Dcn – ha dato visibilità sia alle specificità dei siti sia alle relazioni tra i referenti dei luoghi della cultura».