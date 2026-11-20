Viterbo si accende per celebrare Grazia Deledda nel centenario del Premio Nobel. L’appuntamento è per venerdì 27 novembre alle 10, nel Palazzo della Provincia, e sabato 28 alle 16, nel Teatro dell’Unione, con ingresso libero fino a esaurimento posti.

L’evento

La rassegna “Grazia: dall’Isola al mondo” trasforma la città dei Papi in un ponte culturale vivo tra la Sardegna e la Penisola. L’iniziativa nasce dall’impegno dell’associazione culturale “Canne al Vento” di Viterbo insieme al Comune, sotto la direzione artistica del professore Stefano Lavra. L'obiettivo è raccontare l’unica donna italiana insignita del massimo riconoscimento letterario nel 1926 attraverso un linguaggio fresco e multidisciplinare. Non si tratta della solita commemorazione polverosa, ma di una festa creativa che intreccia letteratura, arte, teatro, musica e sapori autentici. Il prestigio dell’evento è confermato dai patrocini di Regione Lazio, Provincia di Viterbo, Regione Sardegna, Università della Tuscia, Polizia di Stato e Sodalizio dei Facchini di Santa Rosa.

I temi

Il sipario si alzerà venerdì 27 mattina, nella sala del Palazzo della Provincia, con i saluti istituzionali e un primo confronto tra esperti come lo stesso Lavra, Neria De Giovanni e gli artisti Mario Adolfi e Giovanni Pisanu. Subito dopo, spazio ai giovani: gli studenti dei licei “Orioli” e “Buratti” e dell’istituto “Vanni” esporranno e vedranno premiate le loro opere ispirate alla scrittrice nuorese. Alle 11.30 la parola passerà al palcoscenico, con “Antologia Deleddiana, viaggi emozionali”, una produzione firmata BocheTeatro e Teatro di Nuoro con Giovanni Carroni, Miana Merisi e le musiche dal vivo di Mauro Mibelli e Giampaolo Selloni.

La giornata centrale

Il clou della manifestazione arriverà sabato 28 pomeriggio, nella cornice storica del Teatro dell’Unione. Qui la musica diventerà narrazione pura grazie all’incontro inedito tra le radici arcaiche dell’Isola e le istituzioni. Sul palco si alterneranno il canto ancestrale del Tenore Supramonte di Orgosolo, patrimonio Unesco, le voci del coro femminile “Eufonia” di Gavoi e la solennità della Banda Musicale della Polizia di Stato.

Il convegno

A seguire prenderà il via il convegno accademico “Rileggere la Deledda a cento anni dal Nobel”, moderato dalla giornalista e saggista di Selargius Virginia Saba. Gli interventi offriranno sguardi nuovi e attuali sull’autrice: Lavra esporrà nella sua relazione il nesso tra “Paesaggi d’incanto e la Sardegna ferita”, mentre il professore Dino Manca, dell’Università di Sassari, cercherà di delineare “I mondi di Grazia e una modernità che continua a travolgerci”. Quindi la professoressa Ilaria Muggianu Scano centrerà il suo intervento su “Grazia oltre Deledda. Fine dell’agiografia di un corpo estraneo” e la dottoressa Neria De Giovanni si soffermerà su “Roma e la mia metà: il sogno romano di Grazia con la Sardegna nel cuore”. Spazio anche all’attualità giuridica nelle pagine deleddiane con il magistrato Massimiliano Siddi, e al tema del viaggio e dell’alterità, con Stefano Pifferi dell’Università della Tuscia. Il convegno sarà arricchito dalla partecipazione straordinaria del cardinale Giovanni Angelo Becciu.

Degustazioni

Il gran finale coinvolgerà direttamente il palato. L'associazione “Menù Deleddiano” guiderà il pubblico in una degustazione letteraria tra i profumi e i piatti della tradizione sarda, chiudendo il cerchio di un omaggio totale che fa vibrare la memoria di una gigante della nostra cultura.