Udite udite: il jeans è tornato. E resterà in auge per un po’, o almeno fino alla prossima fashion week! Se nella quotidianità l’immortale denim non è mai davvero passato di moda, le collezioni donna per la prossima primavera-estate, presentate tra settembre e i primi di ottobre tra New York, Londra, Milano e Parigi, confermano la prepotente rentrée in passerella di uno dei capi più versatili del guardaroba, già abbondantemente celebrato nelle collezioni autunno-inverno.

INTRAMONTABILE

Valido da mattino a sera, quando con l’accessorio giusto può piegare il più rigido dei dress code, come in versione total look, il jeans si riprende la scena, vuoi anche perché, arrivati alla soglia del 2027, non esiste un modello unico e dominante ma un turnover costante di tagli, colorazioni e scolorazioni – che vanno dal classico blu al grigio sporco – che ne facilitano le interpretazioni. Un’alternanza che valorizza la praticità del jeans, e in questo lo street style è una preziosa fonte di ispirazione: niente di strano che dalle ultime sfilate sia arrivato forte il messaggio, rimbalzato dalla strada, di un denim dalle forme ampie, più rilassate e imperfette, portato spesso a vita bassa, in controtendenza rispetto alle proposte per il 2026, che avevano rilanciato, tra le altre cose, il modello skinny, stretto e aderente, che in poche possono davvero permettersi.

Se c’è una silhouette che definisce il presente delle fashioniste più accanite è quella del jeans morbido, perfetto per chi cerca la comodità senza dover rinunciare allo stile, disinvolto e sofisticato allo stesso tempo con gli eccessi degli strappi esagerati e degli orli sfatti, delle applicazioni preziose e dei dettagli gioiello che rendono il contrasto tra “effetto usato” e ricercatezza uno degli aspetti più interessanti emersi in passerella.

DALLA STRADA ALLE SFILATE

Nelle variazioni sul tema non mancano i grandi risvolti, pratici perché adattabili a qualunque gamba e scarpa senza dover rifare l’orlo e capaci di aggiungere al look quel “tocco in più”. Per chi tiene, invece, alla forma, il modello palazzo, ampio dalla vita all’orlo, è in grado di valorizzare la silhouette in maniera sartoriale. Da non confondere con i modelli flare e bootcut, più stretti su fianchi e cosce, anch’essi in grande ascesa negli ultimi anni: per la cronaca, tra le “pioniere” della tendenza spicca l’indimenticabile Carolyn Bessette, icona di stile assoluto, scomparsa prematuramente a 33 anni nel 1999 in un incidente aereo insieme al marito John Fitzgerald Kennedy Jr., figlio del presidente degli Stati Uniti ucciso a Dallas nel 1963 e di Jacqueline Bouvier.

Particolare attenzione merita, poi, il jeans barrel, detto anche “a botte”, “a tulipano” o a “ferro di cavallo”, caratterizzato da una gamba dalla curva scultorea che ricorda la forma di un barile: la vita è generalmente alta o media, la zona dei fianchi, delle cosce e del ginocchio ampia e bombata, mentre il fondo si restringe e si fa più stretto e affusolato alla caviglia. Si abbina bene a magliette, camicie e top aderenti, che ne bilanciano il volume, ma anche a blazer strutturati e a giacche corte, e si porta indifferentemente con stivaletti, mocassini e – ça va sans dire – sneakers. Posto che non è per tutte, nelle ultime stagioni ha catalizzato l’attenzione con la complicità di modelle e personaggi dello spettacolo, che hanno avuto modo di sfoggiarlo anche in occasioni speciali, vedi le prime cinematografiche.

LADY D

Intanto, all’orizzonte, in contrapposizione, si staglia il ritorno della forma a sigaretta, nata negli anni ‘80 e amata da icone del calibro di Diana Spencer. Un modello che sembra tagliato su misura, e che incarna alla perfezione l’eleganza disinvolta tipica del quiet luxury, sull’onda nostalgica che sta attraversando da qualche tempo, in lungo e in largo, il sempre favoloso mondo della moda.

La verità è che il jeans resta il capo più democratico del guardaroba contemporaneo, buono per tutte le stagioni e le occasioni, al di là dei gusti personali e della fisicità, che suggerisce spesso un modello a discapito degli altri. Alla faccia di ciò che è di moda e di ciò che non lo è più. Non a caso nella sua guida allo stile, “La Parigina”, l’ex modella Ines de la Fressange definisce “immortale” il jeans che dona di più, e le ultime tendenze sembrano partire proprio dall’idea di libertà. Se poi dal 1873, anno in cui fu brevettato da Jacob W. Davis e Levi Strauss (quello dei mitologici Levi’s), il jeans è ancora qui a dominare la scena, una e più ragioni ci saranno!