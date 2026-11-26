Momenti di terrore ieri poco dopo le 23 a due passi dall’Asse mediano, tra lo svincolo per via Cadello e quello per l’ospedale Brotzu, dove per cause ancora in corso di accertamento sono andate parzialmente a fuoco tre autocisterne adibite al trasporto di carburante.

Distributore a rischio

I mezzi, a quanto si è appreso, erano posteggiati vuoti a ridosso di un distributore della Esso attiguo alla strada a scorrimento veloce trafficatissima anche nelle ore notturne, nello spiazzo separato da un cancello dove vengono solitamente lasciati in sosta dopo aver scaricato il carburante. Gli abitanti dei palazzi vicini hanno udito delle forti esplosioni, probabilmente dovute allo scoppio degli pneumatici delle autocisterne. Poi le fiamme si sono levate altissime insieme a una densa colonna di fumo, visibile da centinaia di metri di distanza. Immediato l’allarme lanciato da alcuni automobilisti.

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L’intervento

Sul posto si sono precipitati i mezzi dei vigili del fuoco dal comando di viale Marconi e dal distaccamento portuale, che si sono subito messi al lavoro per domare il rogo, salvare le autocisterne e scongiurare che le fiamme raggiungessero la stazione di servizio innescando una devastante esplosione. Le squadre di soccorso hanno operato fino a tarda notte, evitando il peggio. Sul posto sono accorse anche le pattuglie dei carabinieri, che hanno immediatamente avviato le indagini isolando la zona.

Le indagini

Ancora non è chiara l’origine dell’incendio, anche se appare probabile che si sia trattato di un attentato. I mezzi avvolti dalle fiamme, secondo una prima ricostruzione, appartengono alla società che gestisce il distributore ma ufficialmente non sono arrivate conferme. Decisiva potrebbe rivelarsi la visione dei filmati delle telecamere di sicurezza della stazione di servizio, immediatamente acquisiti dagli investigatori.