«Ho lavorato in tutto il mondo, ma fuori da Palermo le foto mi vengono diverse. Qui c'è qualcosa che mi appartiene, o io forse le appartengo». Letizia Battaglia (1935-2022), la fotoreporter senza bisogno di altre presentazioni, non si stancava di ripeterlo. E quegli scatti che lei vedeva diversi sono in mostra, insieme a molti altri, sino al 7 febbraio 2027 alla Camera di Torino, il Centro italiano per la fotografia, in via delle Rosine 18. L’allestimento – aperto dalle 11 alle 19, festivi inclusi e con prolungamento il giovedì sino alle 21 – è curato da Walter Guadagnini. Coproduzione di Jeu de Paume di Parigi, collaborazione dell’Archivio Letizia Battaglia.

È un viaggio nella ruvidità della vita, quello di Torino. Oltre duecento fotografie che raccolgono «cinquant’anni di carriera e di ricerca visiva», si legge nella presentazione della mostra. Nessuna delusione. Anzi. Con meticoloso allineamento tematico, ma anche spirituale, ecco la quotidianità, la solitudine degli ospedali psichiatrici, le feste religiose, i sogni dei bambini, la durezza della prostituzione, il sangue della mafia. In esposizione anche «riviste d'epoca, materiale d'archivio e il docu-film biografico», dove Letizia Battaglia non nasconde nulla di sé: la forza, l’audacia, il coraggio, le paure, la fragilità.

Incrociare l’eredità di Battaglia capita di solito più volte nella vita. Se poi si ha avuto la fortuna di aver conosciuto la fotoreporter, è una dipendenza tornare ai suoi scatti. Alla sua passione. Per farla propria, ogni volta.

Letizia Battaglia nasce a Palermo il 5 marzo del 1935. La fotografia è stata per lei una scoperta tardiva. Prima ha fatto la moglie (sposa giovanissima a sedici anni), poi la mamma di tre figlie. Nel 1964 è già separata e inizia a lavorare come giornalista per “L’Ora”, il celeberrimo quotidiano che per primo sfidò la mafia raccontandone l’orrore. Lì ebbe prova del proprio talento. Tanto che agli inizi degli anni Settanta si trasferì a per inseguire il sogno, sempre con quello sguardo diverso: niente contesti patinati, piuttosto l’obiettivo fisso sull’umanità. Sui cambi di costume, sul tabù della sessualità preso a picconate dalla ribellione sessantottina. Una rivoluzione socio-culturale che Battaglia documentò per riviste nazionali e internazionali. Orizzonti importanti. Eppure diceva lei: « ». , si esibì e si masturbò. Persi la libertà, l’idea di libertà per sempre. Perché mi chiusero in casa».