Ogni volta che un attaccante della Nazionale segna due o tre gol di fila si torna a parlare della possibilità di superare il record di Gigi Riva. È lì da 53 anni, quando il 20 ottobre del 1973 segnò la sua 35esima rete in azzurro, nel 2-0 sulla Svizzera nelle qualificazioni Mondiali dell’anno dopo in Germania dell’Ovest. Nessuno per oltre mezzo secolo è mai riuscito a batterlo. Vuoi perché l’Italia ha costruito i suoi successi sulla difesa più che sull’attacco, vuoi perché i campioni offensivi erano talmente tanti che mai nessuno è riuscito a imporsi come titolare per molti anni. Quindi, anche se ora si giocano più partite rispetto ai tempi di Riva, il record è rimasto lì, nonostante Rombo di Tuono l’azzurro l’abbia vestito appena 42 volte, complici anche i due brutti infortuni rimediati proprio con la Nazionale.

Nel corso di questi 53 anni in tanti hanno provato a superarlo. Nomi illustri, altri molto meno, esaltati dalla stampa per due o tre gol consecutivi. L’ultimo, in ordine cronologico, è Francesco Pio Esposito, andato a segno in entrambe le ultime due gare della Nazionale di Roberto Mancini, contro Francia e Belgio in Nations League. Il centravanti dell’Inter è già arrivato a quota 10 gol in azzurro, nonostante il rigore sbagliato a Bruxelles. Sorprende ovviamente per età – ha solo 21 anni – e per presenze (appena 15). Il futuro sembra dalla sua: un’intera carriera da centravanti dell’Italia. E se così fosse il record di Riva potrebbe non sembrare così imbattibile. La media gol (35 in 42 partite, ovvero 0,83 a gara) quella sì pare impossibile superarla.

Tornando indietro, però, tanti altri sembravano destinati a segnare ben più di 35 reti. Invece, alla fine, sono rimasti lontani. Un nome su tutti è quello di Mario Balotelli. Le aspettative dopo il suo esordio nel 2010 in azzurro a neanche 20 anni erano ben superiori a quelle di Pio. Per lui si prospettava addirittura il Pallone d’oro, l’ascesa tra i migliori di sempre. Ma il finale della sua storia, complice una testa calda e comportamenti poco esemplari, lo conoscono tutti. E con la Nazionale si è fermato a 14 gol in 36 presenze.

Prima ancora ci provarono Roberto Baggio e Alex Del Piero, ma i due fantasisti non andarono oltre quota 27: il Divin Codino in 56 gare, l’altro ex capitano della Juventus e campione del mondo nel 2006 in ben 91 presenze. Più indietro Pippo Inzaghi (25 gol in 57 partite) e Bobo Vieri (23 in 49), ma nei primi anni 2000 anche per loro se ne parlò a lungo. La cosa sorprendente? Tutti hanno giocato comunque più partite di Riva. In tempi più recenti qualcuno ha ipotizzato che anche Ciro Immobile o Moise Kean potessero candidarsi a battere il record. Uno ha smesso, l’altro è stato fermato dagli infortuni, ma tecnicamente – come Pio – avrebbe ancora tempo.

Ma perché dà così fastidio il record di Riva? «Speriamo che qualcuno lo superi, il suo record è lì da tanti anni» ha detto recentemente Roberto Mancini, auspicando che proprio Pio Esposito possa superare la leggenda rossoblù. La realtà è che i 35 gol, se affiancati ai bomber delle altre nazionali, sembrano davvero pochi. Senza citare i due marziani Cristiano Ronaldo (146) e Leo Messi (126), tutte le altre selezioni vantano bomber in grado di segnare a ripetizione con numeri da capogiro: il Belgio ha Lukaku (94), l'Inghilterra Kane (93), la Polonia Lewandowski (92), fino ai 67 di Mbappe con la Francia, i 62 di Ibrahimovic con la Svezia o i 55 di Depay con l'Olanda. Sembra però è il verbo giusto, perché bisognerebbe guardare anche la media gol. Tra le nazionali Uefa solo in tre hanno una media superiore a Riva. Il primo è Nielsen con la Danimarca (52 in 38 presenze: 1,37 a gara), ma si parla di un calcio primordiale tra il 1910 e il 1925. Sorprende Haaland, secondo assoluto, con 68 centri in 61 gare con la Novergia (1,15), mentre il terzo è il leggendario Ferenc Puskas: 84 reti in 85 partite con la grande Ungheria, 0,99. Poi c’è Riva a 0,83.

Il suo record di gol in azzurro sembra ancora imbattibile. Se qualcuno mai dovesse superarlo, però, è bene ricordare che nulla toglierà a ciò che ha fatto e alla grandezza di Rombo di Tuono, il miglior calciatore italiano di sempre.