A guardare i numeri servirebbe un immediato cambio di narrazione. Addio borghi fantasma, villaggi abbandonati, eroici residenti resistenti alla mancanza dei servizi di base. E poi basta con i cambio vita, i vari “ho scelto il silenzio” e le decine di manager convertiti all’agricoltura eroica, alcuni poco credibili. Quel che raccontano i dati è la montagna torna ad attrarre abitanti. Sono 174.274, secondo il rapporto Uncem, i nuovi abitanti netti, tra il 2019 e il 2025, delle terre d'alta quota. Nuovi residenti che portano in alto tutti gli indicatori, anche quelli che negli ultimi anni precipitavano verso il basso. Insieme alla speranza.

E così anche il saldo migratorio dell'ultimo biennio, con 72.811 abitanti netti in più nel 2024 e 2025, 4,3 nuovi residenti netti ogni mille abitanti nel 2025, è positivo. I dati sono sorprendenti e arrivano dal Rapporto Montagne Italia 2026 realizzato da Uncem con Fondazione Montagne Italia. La fotografia rivela che la situazione sulle alture del Bel Paese è cambiata e smentisce la rappresentazione di una montagna destinata a svuotarsi anche se il divario reddituale e l'invecchiamento ne rallenta la crescita. Tuttavia le buone notizie si fermano al centro nord. Il sud e la nostra Isola restano a guardare il cuore del territorio svuotarsi senza riuscire a trovare un rimedio.

Alpi e Appennini

Secondo il presidente dell’Uncem Marco Bussone il cambio di narrazione è necessario.

«Basta raccontare la montagna soltanto attraverso lo spopolamento e le fragilità. I dati ci consegnano un'Italia alpina e appenninica che si muove, accoglie nuovi residenti e costruisce futuro». I dati del Rapporto, pubblicato da Rubbettino Editore con il coordinamento editoriale di Luca Lo Bianco e le analisi statistiche di Eures, confermano infatti che la montagna è una destinazione residenziale, economica e sociale.

Il saldo migratorio positivo raggiunge le 84.636 unità nel Nord-Ovest, 67.518 nel Nord-Est e 38.370 nel Centro nel periodo 2019-2025, mentre il Sud registra un saldo negativo di 16.250 residenti. «Dobbiamo riconoscere il diritto a restare, il diritto a ritornare e il diritto ad arrivare. Il neopopolamento non è un'ipotesi: è un fenomeno misurabile che richiede nuove risposte pubbliche».

La sfida, per quei territorio in cui si sta verificando questo miracolo è quindi quella di trasformare l'attrattività migratoria in una crescita demografica stabile per il Rapporto, secondo cui il tasso di occupazione nei Comuni montani è del 64,9% contro il 65,8% nei non montani, mentre il tasso di disoccupazione è addirittura leggermente inferiore, 8,6% contro 8,9%. Più marcato il divario reddituale: 18.093 euro di reddito imponibile medio contro 19.860 euro negli altri Comuni, differenza che per il Rapporto richiede politiche economiche e fiscali specifiche, non assistenzialismo. La copertura della rete FTTH raggiunge il 63,3% delle famiglie, un risultato importante che deve tradursi in opportunità economiche, lavoro e servizi digitali.

Bene anche il turismo, con oltre 113 milioni di presenze nel 2024, nei Comuni montani si concentrano anche 7,2 milioni di ettari di superficie forestale. Il consumo di suolo è limitato al 3,4% e le aree protette rappresentano il 10,5%. L'invecchiamento resta un problema, con il 26,7% della popolazione montana sopra i 64 anni, un indice di vecchiaia pari a 237,3 e 309 Comuni montani senza nuove nascite nel 2025.

Cattive notizie

Tutte queste buone notizie non riguardano la Sardegna. Nell’Isola e in generale nel Sud Italia bisogna chiedersi perché questo non avviene. I nostri paesi continuano inesorabilmente a spopolarsi. O meglio è tutta l’Isola che perde migliaia di residenti l’hanno. Nel 2026, al primo gennaio, la popolazione residente in Sardegna è scesa a 1.554.490 abitanti segnando una perdita di 7.891 residenti nell'ultimo anno e di oltre 85.000 abitanti negli ultimi vent'anni (2006–2026). Nuoro, la provincia con il maggior numero di comuni montani, al netto della nuova classificazione, dal 2002 al 2026 ha perso il 12,1 per cento dei propri residenti. Le stime Istat indicano un ulteriore crollo del 37,6% entro il 2050, una delle percentuali di contrazione più alte d'Italia.