L’allarme sulla continuità territoriale aerea non è rientrato e oggi potrebbe approdare all’esame del Consiglio regionale una nuova variazione di bilancio per lo stanziamento di 96 milioni di euro (32 per il 2027, 48 per il 2028 e 16 per il 2029) per mettere al sicuro la tratta Roma-Cagliari e, precauzionalmente, per tutte le altre rotte.

Un intervento legato all’incertezza scaturita dopo gli ultimi annunci di Aeroitalia sulla volontà di sfilarsi dalla gestione del servizio dopo metà gennaio. Alle 15 è in programma una riunione dei capigruppo che dovrà stabilire l’ordine del giorno dell’Aula già convocata per le 18. Si tratta di decidere se presentare un disegno di legge con le sole disposizioni sulla continuità, o direttamente un ddl comprendente ulteriori norme per le progressioni in Aspal e Sardegna Ricerche e per il reclutamento nell’Agenzia Forestas.

In ogni caso, trattandosi di un provvedimento da portare con la procedura d’urgenza, è necessario il via libera di tutti i capigruppo, compresi quelli del centrodestra. Che chiedono una norma ad hoc sulla continuità slegata dal resto. La presidente della Regione Alessandra Todde, che oggi dovrebbe essere in Aula a riferire sulla continuità e sullo stanziamento di queste nuove risorse, preferirebbe un ddl comprensivo di tutto.

Ovviamente sulla questione sta montando la polemica. «Non è accettabile che la Giunta abbia deciso di stanziare oltre 90 milioni senza che nessuno fosse informato - dichiara il capogruppo di FdI Paolo Truzzu - è necessario che la presidente chiami la minoranza e coinvolga tutte le opposizioni affinché si ragioni in modo univoco e coeso per poter risolvere una volta per tutte il problema della continuità territoriale». Alla governatrice, continua, «chiediamo che presenti la nuova strategia, visto il fallimento del bando precedente e chiarisca la strada da percorrere perché al momento non vi sono segnali di sviluppo alcuno. Se si verificano queste condizioni non abbiano alcuna difficoltà a fare entrare in Aula un provvedimento ad hoc che permetta di risolvere in via definitiva lo stallo della continuità territoriale vissuto da tutti come la spada di Damocle, ma non possiamo concedere assegni in bianco».