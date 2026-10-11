C’è una sorpresa e un esordio assoluto in Serie A in Cagliari-Juventus: quello di Yanis Massolin. Il centrocampista preso in prestito con diritto di riscatto (e controriscatto) dall’Inter a fine mercato debutta da titolare nel match delle 20.45, al posto di Jacopo Fazzini. È l’unico cambio rispetto alla squadra prevista di Fabio Pisacane, che per il resto conferma nove decimi sempre titolari più Yerry Mina, che sarà anche il capitano visto che Alessandro Deiola va soltanto in panchina. I rossoblù cercano un altro risultato di prestigio, dopo lo splendido inizio di stagione con quattro vittorie nelle prime cinque giornate. L’Unipol Domus vedrà il tutto esaurito.

Serata speciale per Daniel Maldini, che proprio oggi compie venticinque anni: cerca il quarto gol consecutivo, dopo quelli realizzati contro Lecce, Atalanta e Udinese. Davanti il centravanti sarà come di consueto Paul Mendy, il secondo miglior marcatore stagionale con una rete in campionato e una in Coppa Italia. Regolarmente a disposizione e dal 1’ Adam Obert in difesa.

Queste le probabili formazioni di Cagliari-Juventus: calcio d’inizio alle ore 20.45, arbitra Matteo Marcenaro della sezione di Genova. Su unionesarda.it il live del posticipo, su Radiolina la radiocronaca in diretta più pre e post partita.

Cagliari (4-3-2-1): Caprile; Zé Pedro, Mina, Juan Rodríguez, Obert; Adopo, Winks, Romano; Massolin, Maldini; Mendy.

In panchina: Sherri, Radunović, Kevin Carlos, Fazzini, Deiola, Nzola, Ciervo, Gagliardini, Kofler, Aurelio, Liteta, Sugawara, Sulev, Sugamele, Fadera.

Allenatore: Fabio Pisacane.

Juventus (3-4-2-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumí; Çelik, Douglas Luiz, Sarr, McKennie; Conceição, Nico González; Kolo Muani.

In panchina: Pinsoglio, Radu, Gatti, Kelly, Koopmeiners, Zhegrova, Alajbegović, Cambiaso, Rugani, Woltemade, Cabal.

Allenatore: Luciano Spalletti.

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