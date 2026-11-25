A quattro giorni dalla sconfitta contro il Como di sabato pomeriggio, il Cagliari ha ripreso oggi gli allenamenti al Crai Sport Center di Assemini. Per la squadra di Fabio Pisacane comincia la preparazione al match di lunedì sera (ore 20.45) contro il Milan alla Domus, il big match che concluderà il mese di novembre dei rossoblù e della Serie A.

Buone notizie sul fronte infortunati: Michel Adopo, Paul Mendy, Yerry Mina e Harry Winks hanno svolto parte dell’allenamento con la squadra. Salgono quindi le possibilità di rivedere a disposizione gli ultimi due, out da prima della sosta, così come di non perdere i primi che erano usciti anzitempo per dei problemi fisici al Sinigaglia.

La seduta è iniziata con alcune esercitazioni dedicate alla tecnica, seguite da una sessione di possesso palla e da una partita giocata su spazi ridotti. Domani, il Cagliari si allenerà di mattina.