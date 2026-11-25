Nel mercoledì di Champions League l’Inter batte 2-0 i tedeschi dello Stoccarda. A San Siro entrambe le marcature nella ripresa: vanno a segno Sucic su rigore al 57’ e Lautaro Martinez al minuto 74.
In trasferta in Francia la Roma pareggia invece 2-2 contro il Paris Saint Germain. Le reti: Hermoso al 5’, Zabarnyi al 31’, Dembelè su rigore al 62’, Malen su rigore al 78’.
Martedì la vittoria del Como 1-0 contro l’Aek Atene e il pari del Napoli (2-2) in trasferta contro il Manchester City.
(Unioneonline)