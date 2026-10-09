Prime uscite in acqua nel golfo di Cagliari per l'AC75 di Luna Rossa, dopo il successo delle regate preliminari a Napoli con gli scafi più piccoli, gli AC40.

Per la barca che parteciperà alla prossima America's Cup nell'estate 2027 a Napoli, dopo il ritorno alla base del molo Ichnusa, è il terzo allenamento della settimana.

«Dall'inizio dell'estate abbiamo portato avanti due programmi - spiega il team director Max Sirena dal quartier generale di Luna Rossa in occasione della presentazione della mostra del progetto Sea Beyond, sviluppato dal Gruppo Prada con l'Unesco -. A Napoli con gli AC40 in preparazione della regata, ma soprattutto per conoscere il campo di regata su cui si svolgerà la prossima America's Cup il prossimo anno, e parallelamente qui a Cagliari».

«Nella base non abbiamo mai smesso di navigare con l'AC75 per portare avanti tutta la parte di sviluppo, che è fondamentale perché poi sarà la barca che utilizzeremo il prossimo anno. Questo processo continuerà per i prossimi mesi, fino a quando ci trasferiremo a Napoli. Ancora non abbiamo deciso la data precisa - conclude Sirena - però sarà tra marzo e aprile».

(Unioneonline)

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