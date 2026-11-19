Saranno circa 300 tra atleti, tecnici e componenti degli staff, in rappresentanza di 15 nazioni, a portare Oristano al centro della danza sportiva paralimpica internazionale. Da domani, 20 novembre, a domenica 22, il Palazzetto dello Sport ospiterà la Para Dance Europe Cup 2026, con delegazioni provenienti da Austria, Belgio, Finlandia, Germania, Israele, Paesi Bassi, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Turchia, Ucraina, Ungheria, Italia e Russia NPA. La delegazione italiana sarà la più numerosa, con 43 partecipanti, seguita da quella russa.

In gara atleti con disabilità motorie, impegnati nella wheelchair dance, e atleti con disabilità visiva. Il programma comprende danze standard e latino-americane, freestyle individuale e di coppia, competizioni maschili e femminili, oltre alle formule Combi, con un atleta paralimpico e uno normodotato, e Duo, con entrambi i componenti della coppia con disabilità. Due le fasce d’età: Junior, dai 13 ai 20 anni, e non Junior, oltre i 20.

La scelta di Oristano arriva dopo l’esperienza positiva della World Cup dello scorso anno. «L’ottimo riscontro ottenuto ha portato alla decisione di confermare Oristano anche per la competizione europea», ha dichiarato Claudio Secci, presidente del Comitato paralimpico regionale. «La Para Dance Europe Cup rappresenta un appuntamento di grande prestigio per Oristano e per tutto il movimento sportivo del territorio», ha sottolineato l’assessore allo Sport Antonio Franceschi, evidenziando «come lo sport possa superare ogni barriera, trasformando la diversità in ricchezza».

Tra le protagoniste ci sarà anche la quattordicenne oristanese Marta Concas, dell’Asd Masa Fitness Club, che gareggerà nella specialità Combi insieme alla sua allenatrice Mara Meloni. «Siamo emozionate, ma anche convinte di poter fare bene», ha dichiarato la tecnica federale.