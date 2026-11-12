Camilla Cadeddu del circolo ippico Is Arenas conquista la Coppa Campioni Equitatus h 110. La 15enne sarda, in sella a Evona, firma la vittoria all’ArenaFISE di Fieracavalli Verona con 39 punti complessivi.

Ha avuto la meglio su Allegra Magagnin (GLA Stables Team) su Deja vu du Moncet, con 37 punti. Terzo posto per Astrid Bortolin (Scuderia Cimolai), in sella a Jango 30, con 34 punti.

Sono state giornate di successo per la Sardegna che ha sfiorato il podio, conquistando il quarto posto, nella coppa delle regioni Pony equestro davanti a regioni storicamente molto forti come la Lombardia e l’Emilia Romagna.