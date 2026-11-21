Ultima giornata di andata, ultima della prima fase. La serie A Élite maschile è pronta per la pausa invernale, a marzo ’27 la ripresa con la Final Four di Coppa Italia, poi il campionato. Stasera il passaggio finale con le tre squadre sarde in casa, l’Amsicora, con la vetta della classifica già in cassaforte, e per chiudere a punteggio pieno, la Ferrini per trascorrere un inverno senza preoccupazioni, l’HT Sardegna per la prima vittoria. Ci sono da attribuire gli ultimi due posti per la Coppa Italia, sono in tre a contenderlo, Bondeno, Tevere e Brà, le altre due caselle sono occupate da Amsicora e Lazio. Il primo posto, al giro di boa, della classifica dei marcatori è un affare tra l’argentino Luciano Drago dell’HT Sardegna (15 reti) e il tedesco Luis Bernstein dell’Amsicora (14), gli altri guardano da lontano.

L’Amsicora ha fatto il vuoto con otto vittorie in otto partite, +9 sulla seconda, miglior attacco e miglior difesa, oggi a Ponte Vittorio con il Bondeno, squadra rivelazione di questa prima parte, tenta di fare il pieno, allungare la striscia e il distacco dal resto del gruppo.

Per la Ferrini, al “Maxia”, arriva l’HT Bologna, ultimo in classifica con una sola vittoria. Vincere significa scavare un ampio solco dalla zona retrocessione.

Cerca la prima vittoria l’HT Sardegna, al Comunale di Uras ospita il Valchisone. Le due squadre sono a braccetto al penultimo posto. Tutte le partite iniziano alle 15.

Juvenilia Uras-San Giorgio, recupero della prima giornata, è la coda della serie A1 maschile, già in vacanza. Con un successo al Comunale (inizio ore 12) la squadra di Puglisi avanzerebbe al terzo posto. Gli avversari sono ultimi ma con un solo punto in meno in una classifica molto corta.